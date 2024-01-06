عبد الله الشرقي يتابع ترتيبات بطولة الفجيرة لتحدي اللياقة البدنية

اطمأن الشيخ عبد الله الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، على ترتيبات استضافة النسخة الثانية من بطولة الفجيرة لتحدي اللياقة البدنية، المقررة خلال الشهر الجاري، وترأس الاجتماع التشاوري الذي عقد بحضور أعضاء اللجنة المنظمة، وأحمد عبد الله آل علي مدير البطولة، وعبد الله الكسواني المنسق الفني للبطولة المدير العام لشركة جنجاك، ومحمد علي العمدة مدير الحكام، وطارق عبد الله المنسق الإداري.

بحثت اللجنة المنظمة للبطولة، ترتيبات إقامة المنافسات على كورنيش الفجيرة، وتم تكليف محمد علي العمدة مديراً للجنة المحكمين، واعتماد أسماء عدد من اللاعبين الذين سيشاركون في المنافسات.

ووصف أحمد بن ظبوي رئيس لجنة اللياقة البدنية باتحاد بناء الأجسام، البطولة بأنها إضافة مميزة لرياضة اللياقة البدنية في الإمارات، ونوه بأن الحدث فرصة مثالية لاستكشاف المزيد من المواهب الإماراتية المميزة، تمهيداً لضمها للمنتخبات.

وكشف بن ظبوي عن عقد مؤتمر صحافي الخميس المقبل، للإعلان عن عدد المشاركين، وأبرز اللاعبين، والتطرق للتفاصيل الفنية والإدارية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز