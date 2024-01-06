عائشة الحوسني تتحدى لعبة الأذكياء بـ «الإعاقة السمعية»

تعد عائشة الحوسني لاعبة نادي دبي لأصحاب الهمم للشطرنج، نموذجاً للفتاة الإماراتية اللاعبة والحكمة في الإعاقة السمعية التي لا تعرف اليأس بإرادة تخطت الصعاب لتتحدى إعاقتها محققة النجاح في «لعبة الأذكياء والتي بدأت ممارستها عام 2003 لتواصل مسيرة العطاء بالإنجازات مما كان له المردود الإيجابي على مسيرتها الرياضية.

وأكدت عائشة الحوسني أنها لا تلعب من أجل الفوز فقط وإنما من أجل تأكيد أن «أصحاب الهمم» على قدر التحدي، لا سيما أبطال وبطلات الإعاقة السمعية لتحقيق الأهداف المنشودة وفق النهج المرسوم، وأضافت: أسعى دائماً للتواصل مع القاعدة الشطرنجية للترويج لهذه اللعبة من أجل توسيع دائرة المشاركين من خلال مكان عملي في القيادة العامة لشرطة دبي أو نادي دبي لأصحاب الهمم حتى يحقق أي بطل شطرنجي هدفه المرسوم لتحقيق ما يصبو إليه.

وكشفت عائشة الحوسني، أن الرياضة الشطرنجية في الإعاقة السمعية تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام لتحقيق ما نهدف إليه جميعاً.

وقالت: رياضة «أصحاب الهمم» قصص من النجاح ومصدر إلهام للأجيال لأننا لا نرضى بغير المركز الأول وأن بلوغ المجد لمن يطلبه ويعمل بمثابرة لتحقيق أهدافه وخصوصاً أن أبطالنا دائماً على قدر التحدي من أجل رفع علم الدولة عالياً خفاقاً في جميع المحافل القارية والدولية وفق النهج المرسوم.

كما أعربت عن فخرها واعتزازها بالإنجازات التي تحققت على الصعد كافة والتي تعد نتاجاً طبيعياً ومنطقياً للاهتمام الكبير الذي ظلت تحظى به رياضة «أصحاب الهمم» من القيادة الرشيدة مما أسهم في وصول أبطالنا في الألعاب المختلفة إلى منصات التتويج وبالتالي تعزيز النجاحات التي حصدوها في الألعاب المختلفة.

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