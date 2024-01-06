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سلطان النيادي: دعم شباب الوطن ساعد على نجاح مهمتي بالفضاء.. والآن دوري لأكون في خدمتهم

1/6/2024 10:00:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقدم معالي سلطان النيادي وزير دولة للشباب، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ثقتهما باختياره وزير دولة للشباب ضمن مجموعة التعديلات الوزارية التي أعلنت، اليوم "السبت".

وقال معاليه على حسابه في عبر منصة "إكس": "شكرًا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ثقتكم الغالية.

دعم إخوتي شباب الوطن كان من أهم ما ساعد على نجاح مهمتي في الفضاء. والآن دوري لأكون داعمًا لهم وفي خدمتهم، لنحقق معًا نجاحات جديدة لوطننا الغالي".


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