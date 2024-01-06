الإصابات تضرب باريس سان جيرمان

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الشكوك حول مشاركة أحد نجومه البارزين في المباريات المقبلة، حيث أشار النادي في بيان رسمي نشر عبر موقعه الإلكتروني إلى أن المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار سيخضع لعملية جراحية في مستشفى أسبيتار بالدوحة خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح البيان أن فحوصات اللاعب كشفت عن إصابته في الشظية الجانبية لكاحل القدم اليسرى، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار بيان طبي جديد لتقديم مزيد من التفاصيل حول حالته الصحية.

ويُعتبر سكرينيار من العناصر الأساسية في صفوف باريس سان جيرمان، حيث انضم إلى الفريق الباريسي من إنتر ميلان في صيف عام 2023.

وأضاف البيان أن لوكاس هرنانديز سيغيب عن مواجهة الكأس بسبب إصابته بعدوى فيروسية، فيما سيتلقى بريسنيل كيمبيمبي فترة راحة بعد إجراء عملية جراحية، مع العودة المتوقعة إلى تدريبات الفريق يوم الإثنين المقبل.

ويخضع الثنائي نونو مينديس وأرناو تيناس لبرامج تأهيلية وعلاجية في سبيل التعافي من إصاباتهما المتنوعة، فيما يستعد باريس سان جيرمان لتحقيق الانتصار في مواجهته المقبلة في كأس فرنسا أمام ريفيل.