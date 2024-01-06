الإصابات تضرب باريس سان جيرمان

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- Khaberni) خبرني - أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الشكوك حول مشاركة أحد نجومه البارزين في المباريات المقبلة، حيث أشار النادي في بيان رسمي نشر عبر موقعه الإلكتروني إلى أن المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار سيخضع لعملية جراحية في مستشفى أسبيتار بالدوحة خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح البيان أن فحوصات اللاعب كشفت عن إصابته في الشظية الجانبية لكاحل القدم اليسرى، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار بيان طبي جديد لتقديم مزيد من التفاصيل حول حالته الصحية.
ويُعتبر سكرينيار من العناصر الأساسية في صفوف باريس سان جيرمان، حيث انضم إلى الفريق الباريسي من إنتر ميلان في صيف عام 2023.
وأضاف البيان أن لوكاس هرنانديز سيغيب عن مواجهة الكأس بسبب إصابته بعدوى فيروسية، فيما سيتلقى بريسنيل كيمبيمبي فترة راحة بعد إجراء عملية جراحية، مع العودة المتوقعة إلى تدريبات الفريق يوم الإثنين المقبل.
ويخضع الثنائي نونو مينديس وأرناو تيناس لبرامج تأهيلية وعلاجية في سبيل التعافي من إصاباتهما المتنوعة، فيما يستعد باريس سان جيرمان لتحقيق الانتصار في مواجهته المقبلة في كأس فرنسا أمام ريفيل.
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