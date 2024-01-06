الإمارات..إحالة 84 متهما من (الإخوان) لأمن الدولة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أمر النائب العام لدولة الإمارات، بإحالة 84 متهما أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين والتي تصنفها السلطات المصرية كحركة إرهابية إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم بتهم إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.

وبحسب وكالة الانباء الإماراتية كان المتهمون، قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.

وتابعت الوكالة

: بناء على معلومات وتحريات كافية، أمر النائب العام الإماراتي بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم، وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.

و جاء في البيان : وجه النائب العام لهم تهمة "إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة".

كما جاء في البيان أن المتهمين "أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل الحكم عليهم في القضية رقم 17 لسنة 2013 جزاء أمن الدولة".

وقال البيان : التحقيقات استمرت قرابة الستة أشهر من البحث وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها.

وأضاف : إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن.

واردف : المحكمة استمعت إلى الشهود وأمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.