لا مجال لأي مخاطرة في اختيار التشكيل الأساسي..كلوب يحذر من مواجهة أرسنال



أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه لا مجال لأي مخاطرة في اختيار التشكيل الأساسي لفريقه، عندما يواجه أرسنال غدا الأحد في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسيكون يفتقد ليفربول جهود لاعبيه الثلاثة ، من بينهم اثنان وهما المصري محمد صلاح والياباني وواتارو إندو لمشاركتهما في كأس الأمم الأفريقية وكأس آسيا مع منتخبي مصر واليابان، والثالث لاعب الوسط دومينيك سوبوسلاي الذي سيغيب مباراتين بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ومن المرجح أن يعود أليكسيس ماك أليستر بعد غياب شهر بسبب إصابة في الركبة ،ورايان جرافينبرخ ليعوض الثنائي النقص العددي في وسط الملعب، لكن تبقى المشكلة في اللاعب الذي سوف يحل محل محمد صلاح في مركز الجناح الأيمن.

أدى هارفي إليوت مهام الجناح الأيمن أمام وست هام في ربع نهائي كأس الرابطة، بينما شارك اللاعب الواعد كايدي جوردون (19 عاما) أمام سانت جيلواز في الدوري الأوروبي ،ومن غير المحتمل الدفع به أمام أرسنال في ملعب الإمارات.

قال كلوب في تصريحات عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "إذا دفعت بلاعب لم يشارك منذ 5 أو 6 أسابيع، فمن النادر أن يقدم أفضل ما لديه، وأعتقد أننا طبقنا سياسة التدوير بين اللاعبين بشكل جيد هذا الموسم".

وأضاف المدرب الألماني "لكنني لست متأكدا أن مباراة أرسنال تتحمل تدوير التشكيل الأساسي، لأكون صادقا لا أعرف بنسبة 100% ما إذا كانت لدينا فرصة لتحقيق ذلك، لدينا لاعبون جاهزون بإمكانهم أن يشكلوا فريقا جيدا".

وأشار كلوب "خضنا أخر مباراة أمام نيوكاسل يونايتد قبل 6 أيام لذا لا حاجة للتناوب أو تدوير التشكيل الأساسي، نريد أن نتأهل لنهائي كأس الرابطة ولكن نريد أيضا التأهل للدور التالي في كأس الاتحاد، نحن أمام أصعب قرعة".

وخاض ليفربول جدولا مزدحما من المباريات في ديسمبر الماضي ، ويمكن أن يلعب الفريق سبع مباريات أخرى هذا الشهر إذا تجاوز أرسنال مساء الأحد ،وسيكون الفريق أمام كابوس إذا اضطر لمباراة إعادة أمام أرسنال.

وحذر كلوب "خوض مباراة الإعادة أمام أرسنال لن يكون مفيدا، لأنها لن تناسب الوضع الحالي وستضطرنا لإلغاء الإجازة الشتوية".

وختم كلوب تصريحاته "بالنسبة لنا إنه شهر عادي وليس مزدحما مثل ديسمبر ، عندما خضنا 5 مباريات في 13 يوما، هذا أمر بلا معنى ولكنه الواقع".









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