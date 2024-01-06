إنتر يحسم لقب بطل الشتاء بفوز دراماتيكي على فيرونا

حسم إنتر لقب "بطل الشتاء" الشرفي بعدما ضمن إنهاء النصف الأول من الموسم في الصدارة، وذلك بفوزه الدراماتيكي السبت على ضيفه فيرونا السابع عشر 2-1 في المرحلة التاسعة عشرة.

وأنهى فريق المدرب سيموني إينزاغي عام 2023 بتعادل مخيب على أرض جنوى 1-1، ما سمح ليوفنتوس بتقليص الفارق الى نقطتين بعد حسمه مواجهته القوية مع ضيفه روما 1-0.

وبدا إنتر مجدداً في طريقه للاكتفاء بالتعادل ما كان سيمنح يوفنتوس فرصة أن يصبح على المسافة ذاتها منه في حال فوزه الأحد على مضيفه ساليرنيتانا الأخير، لكن البديل دافيدي فراتيزي خطف الفوز بمتابعته كرة صدها الحارس بعدما سبقتها تسديدة مرتدة من العارضة للمدافع أليساندرو باستوني (3+90).

وحتى أن الحظ وقف السبت الى جانب إنتر، إذ كان بإمكان فيرونا خطف التعادل من ركلة جزاء، لكن البديل الفرنسي توما هنري الذي أدرك التعادل للضيوف 1-1 بعد ثوانٍ معدودة على دخوله، أصاب القائم (10+90).

وبهذا الفوز الدراماتيكي، ضمن إنتر البقاء وحيداً في الصدارة في نهاية هذه المرحلة بغض النظر عن نتيجة يوفنتوس الأحد مع مضيفه ساليرنيتانا، بعدما تقدم موقتاً على "بيانكونيري" بفارق خمس نقاط.

وتبدو المنافسة على اللقب محصورة بين إنتر ويوفنتوس، بما أن ميلان الثالث يتخلّف الآن عن جاره بفارق 12 نقطة قبل أن يحل الأحد ضيفاً على إمبولي، فيما يتخلف فيورنتينا الرابع عن "نيراتزوري" بفارق 15 نقطة بانتظار زيارته لاحقاً السبت لملعب ساسوولو.

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