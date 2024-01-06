ستيف جوبز ووالده عبد الفتاح التقيا مراراً ولم يتعرف أي منهما على الآخر

مؤسس شركة أبل، ستيف جوبز، قاد حياة مليئة بالإنجازات الرائدة في صناعة التكنولوجيا، قبل رحيله عام 2011، بعد صراع مع المرض، ومع ذلك، تحكي حياته الشخصية، خاصة تاريخ عائلته، قصةً معقدة من التفاصيل العاطفية والروابط غير المحققة، جوبز تم تبنيه من عائلة أمريكية، إلا أن حقيقة أقل شهرة هي أنه التقى بوالده البيولوجي مرارًا دون علم أي منهما.

ولد في عام 1955 لعبد الفتاح "جون" جندلي وجوان شيبل، واجه جوبز لحظة حاسمة في حياته في وقت مبكر، قررت والدته تسليمه للتبني بسبب المعارضة الشديدة من والدها لعلاقتها مع جندلي، الذي كان سوري الجنسية. قال جندلي: "كنت واقعًا في حب جوان.. لكن للأسف، كان والدها طاغية ومنعها من الزواج بي، لأنني كنت من سوريا."

تم تبني جوبز من قبل بول جوبز وكلارا هاجوبيان ونشأ دون علمه بجذوره البيولوجية، تلاقى والديه البيولوجيين وأنجبوا طفلًا آخر، الروائية منى سيمبسون، ولكنهم انفصلوا في النهاية، وعادت جوان إلى الولايات المتحدة مع منى.

ووفقاً لموقع «ياهو فاينانس» بدأت رحلة جوبز لاكتشاف عائلته البيولوجية بعد وفاة والدته بالتبني في عام 1986، في النهاية، التقى بوالدته البيولوجية وأخته، وفي وصف هذه العلاقة، قال جوبز في سيرته الذاتية التي كتبها والتر إيزاكسون: "كانت منى غير متحمسة تمامًا في البداية.. ولكن مع مرور الوقت، أصبحنا أصدقاء جيدين حقًا، وهي عائلتي."

واتخذت القصة منعطفًا غير متوقع عندما قام جوبز وأخته بالبحث عن والدهما البيولوجي، ولكن قرر جوبز عدم لقاء جندلي، خشية استغلال العلاقة، وقال جندلي، الذي لم يكن على علم بلقائه لجوبز، لصحيفة "نيويورك تايمز": "كان جميع الأشخاص الناجحين في مجال التكنولوجيا يأتون إلى هنا.. حتى ستيف جوبز.. كان رجلًا لطيفًا وسخياً أعطاني بقشيشاً، ولم أدرك أنه ولدي."

زار جوبز مطعمًا كان يديره شخص سوري بشكل متكرر، دون أن يدرك أنه والده البيولوجي، وفي مقابلة على برنامج "60 دقيقة"، قال جوبز: "لقد رجفت يده، ورجفت يداي وهذا كل شيء.. علمت قليلاً عنه."

على الرغم من معرفته في عام 2006 بأن جوبز هو ابنه، امتنع جندلي، عن التواصل مع ابنه، وعبّر عن أمله في التصالح، كما ذكرت صحيفة نيويورك بوست: "أعيش بأمل أن يتصل بي قبل أن يفوت الأوان.. يتعين على ستيف أن يفعل ذلك لأن سوري لديه كبرياء في داخلي لا يريده أبدًا أن يظن بأنني أسعى إلى ثروته."

وفي تأمله بصفاتهما المشتركة، قال جندلي: "قد يبدو هذا غريبًا، ولكنني لست مستعدًا، حتى لو كنا أحدنا على فراش الموت، أن ألتقط الهاتف لأتصل به.. يتعين على ستيف أن يفعل ذلك."

ألم وشعور بالفقدان سيطرا على تأملات جندلي حيال عدم وجود علاقة مع ابنه، قائلاً في تصريحات نقلها موقع «ياهو فاينانس»: "الآن أعيش بأمل أن يتصل بي قبل فوات الأوان، لأن حتى أن أشرب فنجان قهوة واحد معه مرة واحدة سيجعلني رجلاً سعيداً جداً،".

وتبرز هذه القصة بشكل ملحوظ من صورة جوبز العامة، مسلطة الضوء على تعقيدات العائلة والهوية، الأب والابن لم يلتقيا رسمياً قبل وفاة جوبز في عام 2011، مما خلف فصلًا عاطفيًا غير منفصل في حياتهما.





