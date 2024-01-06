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ديربي السوبر الإسباني يعيد ذكرى طرد فالفيردي المثير للجدل

1/6/2024 9:07:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبحث ريال مدريد عن لقب جديد يُضاف إلى خزائنه خلال بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع.
ويشارك في البطولة برشلونة (بطل الليجا)، ريال مدريد (بطل كأس الملك)، أتلتيكو مدريد (صاحب المركز الثالث بالليجا)، وأوساسونا (وصيف كأس الملك).
ويستهل ريال مدريد مشواره في البطولة، بمواجهة الجار اللدود أتلتيكو، الأربعاء المقبل، بالدور نصف النهائي.
ذكرى لا تُنسى
في نهائي نسخة 2020، كانت هناك ذكرى لا تُنسى في لقاء الديربي بين جارين العاصمة الإسبانية مدريد، الريال وأتلتيكو، بطلها الأوروجوياني فيدي فالفيردي.
فقبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، انطلق ألفارو موراتا مهاجم الروخيبلانكوس منفردًا نحو المرمى لتسجيل هدف الانتصار القاتل، لكن فالفيردي لاحقه بعرقلة، ليشهر حكم المباراة في وجهه البطاقة الحمراء.
وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء لركلات الحظ الترجيحية، والتي ابتسم الحظ خلالها للملكي الذي حقق الانتصار (4-1).
ومع صافرة النهاية بتتويج ريال مدريد باللقب، كان فالفيردي هو البطل بالنسبة الملكي وجماهيره.
وعقب اللقاء، صرح فالفيردي بأنه اعتذر إلى موراتا على ما بدر منه، وأكد: "ما قمت به كان الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله".
إشادة سيميوني
رغم أن المدير الفني الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد، كان أكثر الغاضبين لخسارة فريقه لقبا كان في المتناول، إلا أنه أثنى على تصرف فالفيردي.
سيميوني ظهر وهو يربت على رأس فالفيردي بعد طرده، في لقطة أثارت دهشة الكثير من الجماهير.
وعلق عقب المباراة: "طرد فالفيردي كان اللقطة الأهم في المباراة، وأخبرت الأوروجواياني بأن أي لاعب آخر كان سيفعل ما قام به في هذا الموقف".
وأوضح: "حصول فالفيردي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، شيء منطقي تماما، لأن هذا التدخل منح الفوز لريال مدريد".
فض الشراكة
التقى قطبا العاصمة الإسبانية مدريد، في بطولة كأس السوبر الإسباني 3 مباريات من قبل.
حقق ريال مدريد الانتصار في مباراة، وحقق أتلتيكو مدريد الانتصار في مباراة، وحسم التعادل لقاء بينهما.
البداية كانت في نسخة موسم (2014-2015) بالنظام القديم للبطولة، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1) في ملعب الميرنجي.
وفي مباراة الإياب انتصر أتلتيكو مدريد على ملعبه بنتيجة (1-0)، وتوج باللقب في مجموع المباراتين.
أما المباراة الثالثة والأخيرة، كانت في نهائي نسخة (2019-2020) والتي فاز بها الملكي بركلات الترجيح وتوج باللقب.

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