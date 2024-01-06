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بلماضي: ما وجدته في توجو أدهشني كثيرا

1/6/2024 9:07:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبدى جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، رضاه التام عن المردود الذي قدمه لاعبوه في مباراتهم الإعدادية الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا، أمام توجو للمحليين (3-0).
وقال بلماضي، خلال مؤتمر صحفي عقب المواجهة: "خضنا اختبارا حقيقيا أمام توجو، إنها المواجهة الإعدادية الأولى لنا في لومي، وسعيد بما وقفت عليه في مباراة اليوم".
وأضاف: "لقد قمنا بعمل جيد خلال معسكرنا الأول في الجزائر، والآن نحن بصدد إنهاء ما بدأنا فيه هنا بلومي، متأكد أن الأجواء في توجو تساعدنا كثيرا للتحضير للكان، خصوصا أننا نسعى للتعود على الأجواء الإفريقية".
وواصل: "الأجواء في مباراة اليوم كانت حارة ورطبة، وما أدهشني كثيرا هو تغير المناخ، وصراحة هذا ما كنت أبحث عنه".
وأكد بلماضي: "الأسماء التي بدأت مباراة توجو لن تكون معنية بالضرورة ببدء المسابقة القارية، ما زلت في رحلة البحث عن التوليفة الأفضل التي سأدخل بها البطولة".
وأتم: "مباراة اليوم شهدت غياب زروقي بسبب المرض، فيما يعاني توجاي من مشكلة طفيفة في ربلة الساق، وهو يواصل يعمل بشكل فردي".

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