مواطنون في إربد يشتكون من تأخر إنجاز رخص المهن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مواطنون من محافظة إربد، إنهم واجهوا بعض الإشكاليات أثناء استخراجهم رخص مهن عبر تطبيق "سند" الذي حددت وزارة الإدارة المحلية عملية الترخيص من خلاله.



وأشار مواطنون راجعوا بلدية إربد الكبرى إلى أنهم انتظروا فترة طويلة لتقديم بياناتهم للحصول على رخص مهن، وطُلب منهم انتظار رسالة من "سند" تفيد بإمكانية حصولهم على الرخصة.



وأوضحوا أنهم كانوا يحصلون في السابق على رخص المهن بوقت أقصر وأسرع بعد دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم، مشيرين إلى أن بعض الإجراءات التي تتطلبها عملية الترخيص غير موجودة على التطبيق، لا سيما تلك المتعلقة بغرف الصناعة والتجارة واللجان المتخصصة.



وطالبوا بالعودة إلى النظام القديم في إصدار رخص المهن لحين معالجة هذه الإشكاليات الفنية ليتسنى لهم ترخيص محالهم في الوقت المحدد، وعدم تعرضهم للغرامات التي يفرضها القانون.



بدوره، أقر رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، بوجود هذه الإشكاليات في التطبيق، مثل عدم وجود خانة لحساب رسوم النفايات، واحتساب قيم اللوحات الاعلانية وعدم وجود خانة تبين حالة السجل التجاري او الصناعي للمنشأة لعدم ربطه مع غرف الصناعة والتجارة كما ان النظام لا يوفر خدمة التنازل عن رخصة المهن للغير.



وأوضح الكوفحي أن عملية إصدار الرخص أصبحت مزيجا بين استخدام تطبيق سند والمعاملات الورقية التقليدية، وهو ما يؤخر إنجاز المعاملات وأدى الى شكاوى واعتراضات متواصلة من المكلفين.



واتسقت ملاحظات رؤساء بلديات غرب إربد: جمال البطاينة، والوسطية عماد العزام، مع ما ذهب اليه الكوفحي بضرورة التريث بتطبيق نظام سند حتى يجري تغذيته بجميع البيانات المطلوبة سواء من أقسام البلديات أو من الجهات ذات العلاقة.



وطالبوا بإخضاع الموظفين الى دورات تدريبية كافية للتعامل مع التطبيق بعد معالجة الإشكاليات الموجودة فيه ليأتي متكاملا مع عملية التحول الالكتروني بشكل سليم.



بدوره، قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية، الدكتور نضال العدوان، إن أي ملاحظات حول التطبيق تعالجها فرق فنية تعمل مدار الساعة أولا بأول، مؤكدا أن النظام يحقق العدالة ويحفظ حقوق البلديات والمواطنين.



وأشار إلى أن معظم بلديات المملكة، أشادت بالتطبيق واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح نحو "عمل بلدي بلا ورق" مع نهاية العام الحالي، مبينا انه تم إجراء تدريبات مكثفة لجميع البلديات قبل الشروع بالتطبيق منذ مطلع تشرين الثاني الماضي.



وقال إن الوزارة على استعداد تام لدعم أي بلدية يوجد لديها إشكاليات في التعامل مع التطبيق، مؤكدا أن جميع الملاحظات الواردة بطور المعالجة لا سيما أنه لا يترتب غرامات على المكلفين حتى نهاية آذار المقبل.



وأشار العدوان إلى أن أي تجربة في بداياتها تظهر فيها بعض الإشكاليات، لكنها مع مرور الوقت ستصبح أسهل وأسرع وهو ما تهدف إليه الوزارة بأتمتة جميع أعمالها.