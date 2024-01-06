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مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

1/6/2024 9:07:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يقام اليوم السبت 6-1-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها أراندينا ضد ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، وإنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي، كما يلتقي تشيلسي ضد بريستون في كأس الاتحاد الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا- الساعة 2:30 ظهرا على قناة Setanta Sports 1 Eurasia HD
فروسينوني ضد مونزا – الساعة 5 عصرا
ليتشي ضد كالياري- الساعة 8 مساء
ساسولو ضد فيورنتينا – الساعة 10:45 مساء على قناة Sky Sport Calcio 1
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

لوجو ضد أتلتيكو مدريد – الساعة 6 مساء على قناة SSC HD1
إسبانيول ضد خيتافي – الساعة 7 مساء
إلتشي ضد جيرونا – الساعة 8 مساء
هويسكا ضد رايو فاليكانو – الساعة 9 مساء
ديبورتيفو ألافيس ضد ريال بيتيس- الساعة 10 مساء
أراندينا ضد ريال مدريد- الساعة 11:30 مساء على قناة SSC HD1
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

ميلوول ضد ليستر سيتي – الساعة 3:30 عصرا
سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد- الساعة 3:45 عصرا
جيلينجهام ضد شيفلد يونايتد – الساعة 6 مساء
هال سيتي ضد برمنجهام سيتي- الساعة 6 مساء
كوينز بارك رينجرز ضد بورنموث- الساعة 6 مساء
ستوك سيتي ضد برايتون – الساعة 6 مساء
تشيلسي ضد بريستون – الساعة 8:30 مساء على قناة bein sports premium 1
ميدلسبره ضد أستون فيلا- الساعة 8:30 مساء
مواعيد مباريات كأس فرنسا

ليل ضد جولدن لايون – الساعة 5:30 مساء
أميان ضد مونبيليه – الساعة 8 مساء
نيس ضد أوكسير – الساعة 10:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

أروكا ضد بنفيكا- الساعة 9 مساء
سبورتنج براجا ضد فيتوريا جيماريش- الساعة 11:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي

إسطنبول باشاك شهير ضد أضنة ديمرسبور – الساعة 4 عصرا
أنقرة جوجو ضد طرابزن سبور – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري المغربي

الرجاء ضد مولودية وجدة – الساعة 8 مساء
مواعيد مباريات الدوري الجزائري

مولودية البيض ضد شباب بلوزداد – الساعة 5 عصرا
مولودية الجزائر ضد شبيبة القبائل- الساعة 8 مساء
مواعيد مباريات ودية دولية

البحرين ضد أستراليا – الساعة 5 عصرا
العراق ضد كوريا الجنوبية- الساعة 5 عصرا
الإمارات ضد عمان – الساعة 6:15 مساء
كوت ديفوار ضد سيراليون – الساعة 8 مساء
مالي ضد غينيا بيساو – الساعة 10 مساء

ملاعب

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