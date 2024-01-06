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العمر مجرد رقم.. تشيتري‏ قلب الهند النابض

1/6/2024 9:07:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رغم بلوغه الـ39 من عمره يبقى سونيل تشيتري، ‏حامل الآمال الهندية في كأس أمم ‏آسيا لكرة القدم 2023 في قطر.
وتطمح الجماهير الهندية في نجاح تشيتري وزملائه في تحقيق ما عجزت عنه الأجيال السابقة، ووضع الكرة الهندية على ‏الطريق الصحيح في البطولة القارية.
وسجل تشيتري، مهاجم بينجالورو الهندي، ظهوره الأول في كأس آسيا عام 2011، والتي أقيمت أيضًا في قطر، وها هو يعود للدولة ‏الخليجية للمشاركة في ظهوره القاري الثالث‎.
‎ ‎ويعتبر تشيتري ‏اللاعب الأكثر مشاركةً في المباريات الدولية مع منتخب الهند برصيد 145 مباراة، ورابع أفضل هداف دولي ‏على الإطلاق بـ93 هدفًا، كما فاز خلال مسيرته الملهمة بالعديد من الألقاب مع ناديه ومنتخب بلاده، وهو يتطلع مرة أخرى ‏لتحفيز الهند في البطولة المقبلة التي تقام كل 4 سنوات.
ولد تشيتري في عائلة كروية، وبدأت مسيرته الاحترافية في كالكوتا، عندما انضم لموهون باجان عام 2002، لكنه عانى ‏في بداية مشواره قبل أن يثبت أقدامه مع الفريق ليتم استدعاؤه للمنتخب الوطني.
وكان الظهور الأول بمثابة حلم بالنسبة للاعب ‏البالغ من العمر 20 عامًا؛ حيث نجح في التسجيل أمام باكستان، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
‎وكانت هذه بداية قصة حب ملحمية مع المنتخب الهندي؛ حيث كان تشيتري مرة أخرى في المقدمة عندما نال لقب "هاتريك" ‏للمرة الأولى خلال المواجهة أمام طاجيكستان في نهائي كأس التحدي الآسيوي 2008، ليؤكد تأهل منتخب الهند من أجل ‏منافسة نخبة منتخبات القارة في كأس آسيا 2011، منهيًا بذلك غياباً دام 27 عامًا.
وخرج منتخب الهند من الباب الخلفي في نسخة 2011 بعد تذيله المجموعة الصعبة التي ضمت أستراليا، وكوريا الجنوبية، ‏والبحرين، لكن تشيتري نجح في هز الشباك المنافسين خلال تلك النسخة.
‎وتنقل تشيتري بين صفوف كانساس سيتي، ويزاردز، وسبورتينج لشبونة، وفي وقت ما كان على وشك التوقيع مع كوينز ‏بارك رينجرز الإنجليزي، لكن تم حرمانه من تصريح العمل اللازم‎.
وبعد فشل الهند في التأهل لكأس آسيا 2015 انتقل تشيتري ‏إلى بينجالورو، وتألق معه بشكل لافت حيث سجل 11 هدفًا على ‏مدار المواسم الثلاثة التالية في كأس الاتحاد الآسيوي، لكن فريقه أهدر فرصة التتويج باللقب القاري بعد الخسارة في النهائي أمام ‏القوة الجوية العراقي عام 2016، لكن بينجالورو رغم ذلك أصبح النادي الهندي الأول والوحيد الذي يصل إلى نهائي بطولة ‏قارية‎.
وتوج بينجالورو بلقب الدوري الهندي الممتاز موسم "2018-2019" وسط تألق تشيتري‏، الذي شارك بعدها مع المنتخب ‏الهندي في كأس آسيا 2019، وسجل هدفين خلال الفوز على تايلاند (4-1)، ليمنح بلاده الانتصار الأول بالبطولة القارية منذ 55 ‏عامًا.
ورغم الفوز التاريخي على تايلاند، خسرت الهند مباراتيها التاليتين في دور المجموعات أمام الإمارات والبحرين لتتعرض ‏لخروج مخيب للآمال من دور المجموعات‎.‎
وبعد تعيين المدرب الكرواتي إيجور شتيماك، بزغ فجر حقبة جديدة للنمور الزرقاء مع بقاء تشيتري كشخصية محورية في ‏تشكيلة الفريق، حيث سجل 4 أهداف في 3 مباريات أمام هونج كونج وكمبوديا وأفغانستان خلال التصفيات المؤهلة ‏لكأس آسيا 2023 في كالكوتا.
وخلال عام 2023، سجل تشيتري 9 أهداف دولية، بما في ذلك ثلاثية في مرمى باكستان خلال بطولة اتحاد جنوب آسيا ‏لكرة القدم، التي أقيمت ببينجالورو، حيث رفع اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا الكأس للمرة الرابعة في مسيرته‎.
وسجل الأيقونة الهندية، هدفه الدولي رقم 93 ضد ماليزيا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبعد أن وقع عقدًا جديدًا لمدة عام واحد مع ‏خيار التمديد لعام إضافي مع بينجالورو في بداية الموسم.
وفي حضور تشيتري، فاز المنتخب الهندي على نظيره الكويتي بهدف، ليحقق فوزه الأول خارج أرضهم في تصفيات كأس العالم ‏منذ 22 عامًا.‏
ويبقى تشيتري ‏ الملقب بـ"الأسطورة" القلب النابض للشعب الهندي البالغ عدده مليار و400 مليون نسمة، خلال مشوار المنتخب ‏الوطني في النسخة الأحدث من كأس أمم آسيا.‏

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