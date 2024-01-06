الدنمارك تؤجل تسليم مقاتلات إف-16 لأوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Berlingske نقلا عن وزارة الدفاع الدنماركية بتأجيل الدنمارك تزويد قوات كييف بمقاتلات "إف-16" ستة أشهر.
وكانت الدنمارك وهولندا وافقتا على تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16".
وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولوغرين إن لاهاي تأمل بإرسال أول مقاتلات "إف-16" لكييف في عام 2024.
وأضافت أن بلادها تنوي توجيه الطيارين الأوكرانيين إلى رومانيا لتدريبهم على هذا النوع من المقاتلات.
RT
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