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الدنمارك تؤجل تسليم مقاتلات إف-16 لأوكرانيا

1/6/2024 9:07:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Berlingske نقلا عن وزارة الدفاع الدنماركية بتأجيل الدنمارك تزويد قوات كييف بمقاتلات "إف-16" ستة أشهر.
وكانت الدنمارك وهولندا وافقتا على تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16".


وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولوغرين إن لاهاي تأمل بإرسال أول مقاتلات "إف-16" لكييف في عام 2024.


وأضافت أن بلادها تنوي توجيه الطيارين الأوكرانيين إلى رومانيا لتدريبهم على هذا النوع من المقاتلات.

RT

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