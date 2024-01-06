الدنمارك تؤجل تسليم مقاتلات إف-16 لأوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Berlingske نقلا عن وزارة الدفاع الدنماركية بتأجيل الدنمارك تزويد قوات كييف بمقاتلات "إف-16" ستة أشهر.وكانت الدنمارك وهولندا وافقتا على تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16".



وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولوغرين إن لاهاي تأمل بإرسال أول مقاتلات "إف-16" لكييف في عام 2024.



وأضافت أن بلادها تنوي توجيه الطيارين الأوكرانيين إلى رومانيا لتدريبهم على هذا النوع من المقاتلات.

RT