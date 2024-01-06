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كومان: في هذه اللحظة لن ننظر إلى باقي الفرق

1/6/2024 9:07:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحدَّث كينجسلي كومان، جناح بايرن ميونخ، عن أهداف الفريق بالنصف الثاني من الموسم، مع الاستعداد لاستئناف المنافسات بمواجهة هوفنهايم يوم الجمعة المقبل.
واستهل كومان حواره مع الموقع الرسمي للبايرن، بالحديث عن عودته من إصابته بتمزق عضلي في فخذه الأيمن: "أبلي بلاء حسنا حاليًا. عدت إلى ميونخ قبل أسبوع التحضير لبدء التدريبات بشكل فردي، وعدت الآن للتدريبات الجماعية، ولدي شعور جيد".
وبالنظر لأهدافه الشخصية في العام الجديد: "أرغب دائمًا في تقديم كل ما لديَّ كي أصبح أفضل كل يوم. أريد أن أبقى جائعًا للمزيد، وأتحلى بالإيجابية".
وعن تقييمه للموسم حتى الآن: "لعبنا بصورة جيدة للغاية بالنصف الأول من الموسم، لكن لسوء الحظ خسرنا في الكأس وفي مباراة أخرى بالدوري، لكن نحن في موقع جيد وما يزال أمامنا مساحة للتطور".
وتطرق إلى حالة الفريق قبل بدء النصف الثاني من الموسم: "نبدو في حالة جيدة ونعمل كثيرًا وبحدة في التدريبات. لدينا قوة كبيرة، سنخوض المباراة الودية ومن ثم أسبوع من التدريبات وسنكون على استعداد للبداية".
وتابع: "نعمل بشكل كبير على الجانب البدني والحدة والضغط، يجب أن نستعد للبدء من جديد، ومواصلة ما أنهينا عليه قبل أعياد الميلاد".
وعن تطلعات بايرن للنصف الثاني من الموسم: "ما نزال نبتعد ببعض النقاط عن ليفركوزن في البوندسليجا، نريد الفوز بكل المباريات، حينها لن نحتاج للنظر إلى باقي الفرق، إضافة إلى الذهاب بعيدًا في دوري الأبطال، أمامنا الآن مواجهة لاتسيو في ثمن النهائي، وعلينا العمل خطوة بخطوة".

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