الصناعة تدعو لتحميل تطبيق أردني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، المواطنين، الى تحميل تطبيق "أردني" الذي أطلقته غرفة صناعة عمان لتعريف المستهلك الأردني بالمنتجات الأردنية.
واشار الجغبير في بيان اليوم السبت، الى انه يمكن تنزيل هذا التطبيق، والذي يعتبر دليلا للمنتجات الأردنية من خلال الدخول الى متجر التطبيقات الخاص بالجهاز الخلوي والبحث عن التطبيق Urdoni وتحميله، حيث ان التطبيق يعمل على أجهزة الاندرويد والآيفون، حيث يمكن اختيار المنتج من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة به او استخدام شريط البحث، حيث ستظهر جميع العلامات التجارية الأردنية الخاصة به.
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