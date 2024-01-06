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الصناعة تدعو لتحميل تطبيق أردني

1/6/2024 9:07:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، المواطنين، الى تحميل تطبيق "أردني" الذي أطلقته غرفة صناعة عمان لتعريف المستهلك الأردني بالمنتجات الأردنية.


واشار الجغبير في بيان اليوم السبت، الى انه يمكن تنزيل هذا التطبيق، والذي يعتبر دليلا للمنتجات الأردنية من خلال الدخول الى متجر التطبيقات الخاص بالجهاز الخلوي والبحث عن التطبيق Urdoni وتحميله، حيث ان التطبيق يعمل على أجهزة الاندرويد والآيفون، حيث يمكن اختيار المنتج من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة به او استخدام شريط البحث، حيث ستظهر جميع العلامات التجارية الأردنية الخاصة به.

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