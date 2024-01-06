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يسرا تشوق جمهورها لـ ليلة العيد وتُعلن موعد عرضه

1/6/2024 9:07:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد تأجيل عامين كاملين طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليلة العيد" بطولة الفنانة يسرا البوستر الرسمي للفيلم، معلنة طرحه بدور العرض السينمائي يوم 25 كانون الثاني (يناير) الجاري.

وكانت "لها" قد كشفت أن الشركة المنتجة لفيلم "ليلة العيد"، قررت الإفراج عنه وطرحه في السينمات بداية عام 2024، وذلك بعد تأجيل عرضه لأكثر من عامين من دون معرفة الأسباب.

ويعتبر طرح فيلم "ليلة العيد" في دور العرض عودة ليسرا لتنافس على شباك التذاكر بعد فترة من الغياب عن شاشات السينما منذ آخر أفلامها "صاحب المقام" والذي عرض عام 2020، وشارك في بطولته آسر ياسين وبيومي فؤاد وامينة خليل.


فيلم "ليلة العيد" من بطولة يسرا وسيد رجب وريهام عبد الغفور وسميحة أيوب، وأحمد خالد صالح ويسرا اللوزي وهنادي مهنا ومحمود حافظ.

لها

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