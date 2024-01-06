يسرا تشوق جمهورها لـ ليلة العيد وتُعلن موعد عرضه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد تأجيل عامين كاملين طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليلة العيد" بطولة الفنانة يسرا البوستر الرسمي للفيلم، معلنة طرحه بدور العرض السينمائي يوم 25 كانون الثاني (يناير) الجاري.
وكانت "لها" قد كشفت أن الشركة المنتجة لفيلم "ليلة العيد"، قررت الإفراج عنه وطرحه في السينمات بداية عام 2024، وذلك بعد تأجيل عرضه لأكثر من عامين من دون معرفة الأسباب.
ويعتبر طرح فيلم "ليلة العيد" في دور العرض عودة ليسرا لتنافس على شباك التذاكر بعد فترة من الغياب عن شاشات السينما منذ آخر أفلامها "صاحب المقام" والذي عرض عام 2020، وشارك في بطولته آسر ياسين وبيومي فؤاد وامينة خليل.
فيلم "ليلة العيد" من بطولة يسرا وسيد رجب وريهام عبد الغفور وسميحة أيوب، وأحمد خالد صالح ويسرا اللوزي وهنادي مهنا ومحمود حافظ.
لها
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