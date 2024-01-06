بوريل يبحث مع ميقاتي وبري الأوضاع في غزة وجنوب لبنان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التزام لبنان بالشرعية الدولية وقراراتها، مشيرا إلى أن المدخل لتطبيقها يبدأ بوقف إسرائيل عدوانها وانسحابها من كامل تراب لبنان.



ونوه بري خلال لقائه في عين التينة، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والوفد المرافق، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدّات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة، بـ"مشاركة دول الاتحاد الأوروبي في عداد قوّات "اليونيفيل"، ودورها على مدى عقود كشاهدة على الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وأهله، كما تفعل اليوم".

وعلى المستوى السياسي الداخلي، شدد برّي على "أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي بمعزل عن تداعيات الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل"، معلنا "أنه على استعداد دائم للتّعاون مع جهود اللجنة الخماسية، لإنجاز هذا الاستحقاق".



وقبل ذلك أكّد ميقاتي "أنّنا طلّاب سلام لا دعاة حرب، ونتطلّع إلى تحقيق الاستقرار، ونقوم بالاتصالات اللّازمة في هذا الصّدد، لأنّ أيّ تفجير واسع النّطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة إلى تفجير شامل".



من جهته، أبدى بوريل قلقه الكبير من "استمرار الحرب على قطاع غزة، وحرصه على عدم توسّعها باتجاه لبنان". وأكد "وجوب أن تكون الأولوية هي لوقف الحرب على قطاع غزة، لأن ذلك هو المدخل لعودة الهدوء إلى لبنان، وحينها يسهل البحث بتطبيق كامل لمدرجات القرار 1701".



وأضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: اتفقت مع رئيس الحكومة اللبنانية على العمل عبر الدبلوماسية من أجل خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار بالمنطقة".

RT