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وفاة البرازيلي زاغالو أوّل بطل للعالم كلاعب ومدرب

1/6/2024 9:07:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي البرازيلي ماريو زاغالو بطل العالم في كرة القدم أربع مرات مع منتخب البرازيل كلاعب، مدرّب وساعد مدرّب، عن 92 عاماً، بحسب ما أفاد حسابه الرسمي على انستغرام. وجاء في اعلان مقتضب "نبلغكم ببالغ الحزن بوفاة بطل العالم الأبدي أربع مرات ماريو جورجي لوبو زاغالو". وتابع البيان "والد مخلص، جدّ محبّ، صهر حنون، صديق وفي، محترف بطل وانسان عظيم. وطني ترك لنا ارثاً من الانجازات العظيمة". وأحرز زاغالو لقب كأس العالم كلاعب مرتين في 1958 و1962، مدرب في 1970 ومساعد مدرّب في 1994.
وكان زاغالو أدخل إلى مستشفى في ريو دي جانيرو في أغسطس، بسبب التهاب في المسالك البولية. لكن نجم سيليساو السابق عانى مشكلات صحية إضافية في الآونة الأخيرة. بعد وفاة الأسطورة بيليه في ديسمبر 2022، أدخل إلى المستشفى لنحو أسبوعين بسبب التهاب في الجهاز التنفّسي. ولعب الجناح السابق دوراً هاماً في التشكيلة التي أحرزت لقبي المونديال في 1958 و1962، مع الأسطورة بيليه.
قاد البرازيل كمدرب عام 1970 في تشكيلة اعتبرت الأعظم في تاريخ اللعبة، ثم كان مدرباً مساعداً في مونديال الولايات المتحدة 1994، ومدرباً عام 1998 عندما خسرت البرازيل النهائي ضد فرنسا. وعادل انجازه لاحقاً باحراز لقب المونديال كلاعب ومدرب كل من الألماني فرانتس بكنباور (1974 و1990) والفرنسي ديدييه ديشان (1998 و2018). وأعلن رئيس الاتحاد البرازيلي، العائد إلى منصبه بعد نزاع قانوني، إدنالدو رودريغيش، الحداد على وفاة زاغالو لمدة سبعة ايام.

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