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إصابة لاعب ووريرز بكسر في اليد

1/6/2024 9:07:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خسر جولدن ستايت ووريرز جهود صانع الألعاب المخضرم كريس بول الذي يحتاج لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر في يده اليسرى خلال الفوز على ديترويت بيستونز (113-109)، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وتعرض كريس بول صاحب ال38 عاما، القادم هذا الموسم إلى ووريرز من فينيكس صنز، للإصابة خلال الربع الثالث من اللقاء وخرج من الملعب دون عودة.
وعلق مدرب ووريرز ستيف كير، على إصابة نجم نيو أورليانز وكليبرز وهيوستن السابق، قائلا "إنها ضربة قاسية. أشعر بالأسى حيال كريس. أعلم أنه خضع سابقا لعمليات جراحية عدة في يده حسبما أعتقد، قد يكون ذلك في اليد الأخرى.. وعلينا التعامل مع غيابه".
وفي المباريات ال32 التي خاضها هذا الموسم، حقق بول ما معدله 8.9 نقاط مع 7.2 تمريرة حاسمة. شارك أساسيا في المواجهات ال4 الأخيرة بعدما دخل من مقعد البدلاء في المباريات السابقة.

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