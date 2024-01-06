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اختبار طبي يحدد مصير البليهي والمولد

1/6/2024 9:07:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت مصادر داخل المنتخب السعودي أن مشاركة الثنائي علي البليهي وعيد المولد في تدريبات الأخضر، ستتحدد بعد خضوعهما لتقييم طبي اليوم السبت.
ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الجهاز الطبي للمنتخب السعودي سيُجري اختبارات للبليهي وعيد المولد، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ القرار النهائي.
واكتفى اللاعبان، أمس الجمعة، بأداء تمارين خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للأخضر، حيث غابا عن الحصة التدريبية التي خاضها الفريق صباحًا في معسكر منتجع سيلين الإعدادي، جنوب الدوحة، العاصمة القطرية، تأهبًا لكأس آسيا.
وقبل ذلك، غابا أيضًا عن مباراة الأخضر ولبنان التجريبية، أمس الأول، التي انتهت سعودية 1-0، سجله المهاجم فراس البريكان.
وتعود إصابة البليهي إلى لعبة مشتركة مع زميله عباس الحسن، لاعب الوسط، خلال تدريبٍ عشية المباراة التجريبية.
واقتصرت الحصة فقط على جوانب استرجاعية شملت عمليات إحماء، ومباريات مصغرة، وتمارين إطالة.

ملاعب

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