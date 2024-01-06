اختبار طبي يحدد مصير البليهي والمولد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت مصادر داخل المنتخب السعودي أن مشاركة الثنائي علي البليهي وعيد المولد في تدريبات الأخضر، ستتحدد بعد خضوعهما لتقييم طبي اليوم السبت.
ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الجهاز الطبي للمنتخب السعودي سيُجري اختبارات للبليهي وعيد المولد، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ القرار النهائي.
واكتفى اللاعبان، أمس الجمعة، بأداء تمارين خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للأخضر، حيث غابا عن الحصة التدريبية التي خاضها الفريق صباحًا في معسكر منتجع سيلين الإعدادي، جنوب الدوحة، العاصمة القطرية، تأهبًا لكأس آسيا.
وقبل ذلك، غابا أيضًا عن مباراة الأخضر ولبنان التجريبية، أمس الأول، التي انتهت سعودية 1-0، سجله المهاجم فراس البريكان.
وتعود إصابة البليهي إلى لعبة مشتركة مع زميله عباس الحسن، لاعب الوسط، خلال تدريبٍ عشية المباراة التجريبية.
واقتصرت الحصة فقط على جوانب استرجاعية شملت عمليات إحماء، ومباريات مصغرة، وتمارين إطالة.
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