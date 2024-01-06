شخص يسرق محطة وقود في اسبانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قام شاب بسرقة محطة وقود في جنوب إسبانيا مع شريك له، بعدما حرص على دفع ثمن عبوة مشروبات غازية أخذها من الموقع قبل مغادرته مسرح الجريمة.

والشاب، الذي لا يزال قاصراً، متهم بمهاجمة محطة وقود تقع بالقرب من مدينة ملقة في الأندلس، باستخدام مسدس مزيف.

كما قالت الشرطة الاسبانية في بيان إنه "بعد تهديد الموظفات، أخذ أموالاً من ماكينة الصراف الآلي تقرب قيمتها من 2000 يورو"، مضيفة أنه "من الغريب أنه قرر دفع ثمن عبوة الصودا التي حصل عليها من الموقع قبل أن يفر".

كذلك أردفت أنه تم التعرف على الشاب وشريكه المتهم بإعارته السلاح المزيف وتزويده بالتعليمات أثناء عملية السطو، وقُبض عليهما بعد 48 ساعة فقط من التحقيق.

وأثناء توقيفهما، قال أحد الشابين "بشكل عفوي للشرطة" إنه ينوي شراء دراجة نارية بالمال المسروق.

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