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حاملة جيرالد فورد الأمريكية تغادر البحر المتوسط

1/6/2024 8:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الأسطول السادس الأمريكي أن حاملة "جيرالد فورد" ومجموعة سفنها غادرت البحر المتوسط عبر مضيق جبل طارق، "بعد انتهاء مهمتها".


ووصلت حاملة "جيرالد فورد" إلى شرق المتوسط بعد تصعيد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.


وأشار البيت الأبيض إلى أن مرابطتها في المنطقة تهدف إلى منع أطراف ثالثة من توسيع التصعيد ضد إسرائيل.


وتضم مجموعة السفن المذكورة إضافة إلى حاملة الطائرات طرادا صاروخيا، و4 سفن تحمل أسلحة صاروخية.

RT

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