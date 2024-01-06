القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض طائرة مسيرة من لبنان في الجليل الغربي

القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض طائرة مسيرة من لبنان في الجليل الغربي
التاريخ
1/6/2024 8:11:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت القناة 12 الإسرائيلية أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة تسللت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي.
وأضافت القناة أن صاروخا مضادا للدروع أطلق من جنوب لبنان باتجاه مرغليوت في الجليل الغربي.
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