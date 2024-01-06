مصادر لشبكة إن بي سي: إسرائيل تقف وراء اغتيال العاروري

مصادر لشبكة إن بي سي: إسرائيل تقف وراء اغتيال العاروري
التاريخ
1/6/2024 8:11:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مصادر أن إسرائيل هي التي تقف وراء اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري، بالضاحية الجنوبية لبيروت.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن أجهزة المخابرات شكّلت مهمة مشتركة تحت اسم "نيلي" لمطاردة ناشطي حماس.
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