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مصادر لشبكة إن بي سي: إسرائيل تقف وراء اغتيال العاروري

1/6/2024 8:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مصادر أن إسرائيل هي التي تقف وراء اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري، بالضاحية الجنوبية لبيروت.


ونقلت الشبكة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن أجهزة المخابرات شكّلت مهمة مشتركة تحت اسم "نيلي" لمطاردة ناشطي حماس.


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