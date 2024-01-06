اليونيسيف : الأطفال في غزة يواجهون تحدي انتشار الأمراض وسوء التغذية وتهديد مستقبلهم في ظل استمرار الحرب

(MENAFN
- Palestine News Network )
الأمم المتحدة/PNN-قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في تقرير لها، إن "الأطفال في غزة يواجهون تهديداً ثلاثياً قاتلاً يتمثل في زيادة تفشي الأمراض وسوء التغذية وتصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي" على القطاع.
وأضافت "اليونيسف" أن "آلاف الأطفال في غزة استُشهدوا، فيما تتدهور سريعاً الظروف المعيشية للأطفال الآخرين مع انتشار حالات الإصابة بالإسهال والفقر الغذائي، بما يزيد مخاطر وفاة الأطفال".
فيما قالت المديرة التنفيذية للمنظمة الأممية، كاثرين راسل، إن "الأطفال في غزة عالقون في كابوس يزداد سوءاً يوماً بعد الآخر"، مشيرة إلى أن "الأطفال وأسرهم في القطاع يُقتلون ويُصابون في العدوان وتتعرض حياتهم لمخاطر متزايدة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، إلى جانب شُحّ الغذاء والماء"، مؤكدة على "ضرورة حماية جميع الأطفال والمدنيين وتوفير الخدمات والإمدادات الأساسية لهم".
وأوضحت المسؤولة الأممية أن "مستقبل آلاف الأطفال في غزة على المحك ولا يمكن للعالم أن يقف متفرجاً".
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