اليونيسيف : الأطفال في غزة يواجهون تحدي انتشار الأمراض وسوء التغذية وتهديد مستقبلهم في ظل استمرار الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) الأمم المتحدة/PNN-قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في تقرير لها، إن "الأطفال في غزة يواجهون تهديداً ثلاثياً قاتلاً يتمثل في زيادة تفشي الأمراض وسوء التغذية وتصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي" على القطاع.

وأضافت "اليونيسف" أن "آلاف الأطفال في غزة استُشهدوا، فيما تتدهور سريعاً الظروف المعيشية للأطفال الآخرين مع انتشار حالات الإصابة بالإسهال والفقر الغذائي، بما يزيد مخاطر وفاة الأطفال".

فيما قالت المديرة التنفيذية للمنظمة الأممية، كاثرين راسل، إن "الأطفال في غزة عالقون في كابوس يزداد سوءاً يوماً بعد الآخر"، مشيرة إلى أن "الأطفال وأسرهم في القطاع يُقتلون ويُصابون في العدوان وتتعرض حياتهم لمخاطر متزايدة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، إلى جانب شُحّ الغذاء والماء"، مؤكدة على "ضرورة حماية جميع الأطفال والمدنيين وتوفير الخدمات والإمدادات الأساسية لهم".

وأوضحت المسؤولة الأممية أن "مستقبل آلاف الأطفال في غزة على المحك ولا يمكن للعالم أن يقف متفرجاً".



