امسكي يمّا.. شاب من غزة يسحب أمه الجريحة برصاص قناص

MENAFN - Khaberni) خبرني - مشاهد القهر والموت لا تتوقف في قطاع غزة منذ 3 أشهر.

وفي جديد المشاهد المؤلمة التي انتشرت خلال الساعات الماضية، ظهر شاب من إحدى مناطق القطاع يسحب أمه التي سقطت برصاص قناص إسرائيلي على ما يبدو، بعد أن حاولت العودة إلى منزلهم المدمر في شمال أو وسط القطاع.

فيما علق أحد مشاركي الفيديو على وسائل التواصل داعياً سكان غزة إلى الحذر والانتباه وعدم العودة إلى بيوتهم بينما تستمر المواجهات والقصف الإسرائيلي.

ونصح أحدهم العائدين بعدم الدخول في شوارع تخلو من الناس، قائلاً إن القناصة الإسرائيليين بالمرصاد.

بينما أكد أحد ناشري الفيديو أن المرأة لفظت أنفاسها لاحقاً بعدما نزفت كثيراً.

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