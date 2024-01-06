امسكي يمّا.. شاب من غزة يسحب أمه الجريحة برصاص قناص

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - مشاهد القهر والموت لا تتوقف في قطاع غزة منذ 3 أشهر.
وفي جديد المشاهد المؤلمة التي انتشرت خلال الساعات الماضية، ظهر شاب من إحدى مناطق القطاع يسحب أمه التي سقطت برصاص قناص إسرائيلي على ما يبدو، بعد أن حاولت العودة إلى منزلهم المدمر في شمال أو وسط القطاع.
فيما علق أحد مشاركي الفيديو على وسائل التواصل داعياً سكان غزة إلى الحذر والانتباه وعدم العودة إلى بيوتهم بينما تستمر المواجهات والقصف الإسرائيلي.
ونصح أحدهم العائدين بعدم الدخول في شوارع تخلو من الناس، قائلاً إن القناصة الإسرائيليين بالمرصاد.
بينما أكد أحد ناشري الفيديو أن المرأة لفظت أنفاسها لاحقاً بعدما نزفت كثيراً.
وتاليا الفيديو عبر موقعنا:
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