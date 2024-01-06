92 جواداً في سباق كأس حمدان بن راشد آل مكتوم بمضمار الشارقة لونجين

يشهد مضمار الشارقة لونجين، غداً الأحد، السباق الخامس بموسم سباقات نادي الشارقة للفروسية والسباق للموسم 2023/2024، والذي يحمل اسم «سباق كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم»، وينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، بلدية الشارقة، بلدية البطائح، هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة قناة الشارقة الرياضية، شرطة الشارقة.

ويقام هذا السباق بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سموه اللامحدود للارتقاء برياضة الآباء والأجداد، ويقام السباق بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة، وخيول الإنتاج المحلي، والخيول المهجنة الأصيلة، بمجموع 92 جواداً، مع وجود 20 جواداً على الاحتياط، تتنافس للفوز بنصيب من مجمل جوائزه البالغة 400 ألف درهم، ويتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

الشوط الافتتاحي

ينطلق السباق في الثانية ظهر الغد بالشوط الأول: «شوط بلدية الشارقة»، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 4 سنوات فما فوق، توليد الإمارات، لمسافة 1200 م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً، مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

ويشهد الشوط الثاني: «شوط بلدية البطائح»، المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة توليد الإمارات بعمر 4 سنوات، مشاركة 16 جواداً، مع وجود 4 جياد على الاحتياط، لمسافة 2000 م، وجوائزه 40 ألف درهم.

الخيول المبتدئة

وخصص الشوط الثالث: «شوط قناة الشارقة الرياضية»، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 4 سنوات فأكبر «هاندكاب»، لمسافة 2000 م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً، مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

وخصص الشوط الرابع: «شوط شرطة الشارقة»، وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر «هاندكاب» لمسافة 1700 م، وجوائزه 40 ألف درهم، ويشهد مشاركة 16 جواداً، مع وجود 4 جياد على الاحتياط.





12 جواداً بالرئيس

يتنافس 12 جواداً للفوز بالشوط الخامس «كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم»: والمقدم من مجلس الشارقة الرياضي، وهو شوط مخصص للخيول المهجنة الأصيلة، والمصنفة بعمر ثلاث وأربع سنوات فأكبر، لمسافة 1700 م، وجوائزه 200 ألف درهم.

ويختتم الحفل الخامس بالشوط السادس: «شوط هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة»، وهو شوط تكافؤ مخصص العربية الأصيلة والمصنفة بعمر 4 سنوات وما فوق، لمسافة 1700 م، وهو شوط تكافؤ وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً، مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

ويصاحب السباق بعض الفعاليات والأنشطة المسلية للجمهور، وترشيحات للخيول الفائزة بجوائز نقدية، كما ندعو جميع عشاق رياضية الفروسية لحضور ومتابعة أحداث السباق، وسيتم توزيع الترشيحات عند بوابات النادي، والدعوة عامة.

العام الخامس

ضمن الشراكة الاستراتيجية بين نادي الشارقة للفروسية والسباق، وشركة لونجين العلامة التجارية المميزة، التي ظلت منذ أمد طويل تقدم الدعم والرعاية لرياضة الفروسية في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم، تم استمرارية إطلاق اسم مضمار الشارقة لونجين للسنة الخامسة على التوالي.

بطولات للملاك

أعلنت إدارة النادي عن تنظيم بطولات خاصة لكل من ملاك ومدربي وفرسان السباق، بنسختها السابعة، من خلال نظام النقاط، حيث ينال المركز الأول صاحب أعلى مجموع نقاط في كل قسم من أقسام البطولة.

ويتنافسون على جمع النقاط خلال الموسم بالنادي، فيحصل صاحب المركز الأول على خمس نقاط، والثاني أربع نقاط، والثالث ثلاث نقاط، والرابع نقطتين، والخامس نقطة واحدة.

وتجمع النقاط نهاية الموسم، ليحدد عند ذلك صاحب النقاط الأعلى صاحب المركز الأول، بطلاً في الملاك والفرسان والمدربين، ويعلن عن الفائزين في سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، في 10 مارس 2024.





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