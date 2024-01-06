غرائب وعجائب دوري «الهواة».. مدرب من الملعب إلى الطائرة مباشرة

أفرزت مباريات دوري الدرجة الأولى العديد من الحالات الغريبة والعجيبة إن صح التعبير، موقف كان مسرحه غرفة الملابس، فبعد خسارة أحد الفرق دخل المسؤول عن الفريق في نقاش حاد مع المدرب وصل لمرحلة الاشتباك بالأيدي أمام اللاعبين، ولم يتوان المسؤول في تحميل المدرب المسؤولية، وانتقده بشدة، ووصل النقاش إلى مرحلة الاشتباك، وبعد هذا الاشتباك شوهد المدرب يحمل حقائبه، ويرحل فقرار الإقالة لم يتأخر ليغادر المدرب غرفة الملابس، ومنها إلى المطار مباشرة.

وفي إحدى المباريات أقدم لاعب أجنبي على طلب مستحقاته المالية، بعد أن أحرز هدفاً لفريقه في إحدى المباريات بطريقة غريبة، ويبدو أنه لم يتسلم مستحقاته لأكثر من شهر، بسبب الضائقة المالية، التي يمر بها النادي، ولم يجد اللاعب توقيتاً ومناسبة، ليطلب من الإدارة منحه رواتبه المتأخرة أفضل من لحظة تسجيله هدفاً، ففي العادة يحتفل اللاعبون بعد أن يسجلوا ويرقصوا، ويوجهوا رسائل لأبنائهم وزوجاتهم أو أسرهم أو يتضامنوا مع ضحايا زلازل أو فيضانات أو يكون الاحتفال لفتة إنسانية بمواساة شخص فقد عزيزاً أو يرقد طريح الفراش، لكن هذا اللاعب احتفل بهدفه من خلال الإشارة بحركة مألوفة ومعروفة، وتعني أعطني «فلوسي»، وأثار اللاعب الجدل في البداية بهذا التصرف، ولكن زال العجب عندما عرف السبب.

ومن الظواهر في دوري الأولى أيضاً أن بعض اللاعبين الأجانب يعملون مدربين في بعض الأكاديميات الخاصة بتعليم كرة القدم للصغار، وهؤلاء لاعبون ومدربون في الوقت ذاته.

ومن الطرائف والغرائب أيضاً أن نادياً يحتل مركزاً متأخراً في ترتيب الفرق الموسم الماضي أقال مدربه، واتصل بمدرب مواطن للتعاقد معه، فسأل المدرب عن هدف النادي فكانت الإجابة «الصعود»، فقال المدرب للشخص الذي اتصل به لا أستطيع تحقيق هذا الهدف فابحثوا عن غيري، فيما قال للمقربين منه «هؤلاء مهددون بالهبوط من دوري الأولى، ويبحثون عن الصعود للمحترفين، إنهم بحاجة إلى رجل خارق وليسوا بحاجة إلى مدرب».

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