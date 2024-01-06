السيسي يزور منتخب الفراعنة ومحمد صلاح يٌهديه قميص المنتخب



زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت تدريبات منتخب "الفراعنة" على أرض استاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، لزيارة السيسي وحديثه مع لاعبي منتخب بلاده، واتخاذ صور تذكارية.

ومازح الرئيس المصري المهاجم محمود عبد المنعم كهربا، قائلا: "أنا حاسس بالكهربا".

بينما قدم قائد المنتخب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، قميص منتخب "الفراعنة" للرئيس المصري.

وطالب السيسي من اللاعبين "بذل أقصى الجهد" لإسعاد الجماهير المصرية، خلال مشاركتهم في بطولة القارة السمراء لكرة القدم، المقرر إقامتها في كوت ديفوار "ساحل العاج"، اعتبارا من 13 يناير الجاري ولغاية 11 فبراير 2024.

وقال السيسي للاعبين: "المسؤولية هي أن نكون مع بعضنا، النجاح لا يأتي من الموهبة فقط...المنتخب المصري نعمة كبيرة لنا في مصر، كرة القدم لها جماهيرية كبيرة حول العالم، مصر تستحق اللقب وبأكبر عدد، أتمنى لكم كل التوفيق".

ويلعب منتخب مصر، الأكثر فوزا باللقب القاري بواقع 7 مرات، في المجموعة الثانية ضمن نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، إلى جانب منتخبات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

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