كاسبايو الأوروبية تعزز حضورها في المنطقة بـ 6 شراكات في دبي

أعلن كاسبايو، استوديو الأثاث والتصميم الداخلي الأوروبي المصمم حسب الطلب، عن عقد شراكات مع ستة من الشركاء المرموقين، الذين يتمتعون بشهرة واسعة على الصعيد العالمي، في العديد من القطاعات الحرفية والفنية، بما فيها صناعة السجاد يدوياً والإضاءة وتصنيع الزجاج والأبواب، بأشكال فنية في دبي.



وتضم قائمة الشركاء الجدد كلاً من، شراكة مع إم آر 2 للسجاد، وفينيشيم المتخصصة في عالم الإضاءة، وهنري جلاس الإيطالية للزجاج، إضافة إلى أرتيكولو، وجالوتي آند راديسيس من إيطاليا، والفنانة الهولندية لين سبور.

وتقدم كاسبايو مجموعة واسعة من المنتجات والحلول المبتكرة من أكثر من 70 علامة أوروبية، في صالة العرض الرئيسة في شارع الشيخ زايد، التي تم تجديدها حديثاً، وتوسيعها مؤخراً.



وقال ألكسندر فان فين الرئيس التنفيذي لشركة كاسبايو: "يسرنا الإعلان عن الشراكة مع عدد من الأسماء اللامعة التي تجمعنا معها العديد من المزايا المشتركة، وفي مقدمها التقدير الحقيقي للإبداع الحرفي والشغف بابتكار تصاميم خالدة، يسعدنا أن نقدم هذه العلامات لعملائنا المميزين، الذين يتطلعون لتزويدهم بأفضل المنتجات والحلول والارتقاء بالديكورات الداخلية لمنازلهم إلى مستويات أخرى من التميز".



من جانبها، قالت شارلوت دي فينك، المديرة التنفيذية للعمليات، كاسبايو:»في كاسبايو نحتفل بالإبداع والتعاون والتواصل، وشركاؤنا الجدد هم دليل على هذا المسعى الذي يبدو واضحاً من خلال خبراتهم الواسعة وشغفهم بالابتكار وتفانيهم في تقديم أعلى مستويات الدقة والجودة. نتشارك معاً يقيناً ثابتاً بأن الشروع في رحلة تصميم مدروسة بعناية ومسؤولة، يتيح لنا تزويد العملاء بمساحة الأحلام التي يرغبون بالحصول عليها والارتقاء بحياتهم."



