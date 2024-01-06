شرطة دبي تكرم مُقيماً تقديراً لتعاونه في تعزيز الأمن

كرم العقيد عبد السلام أحمد المهري، رئيس قسم الشؤون الإدارية في مركز شرطة بر دبي، المقيم الشاب محمد قيصر محمد حنيف، تقديراً لتعاونه وحسن تصرفه، الأمر الذي ساهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

وأشاد العقيد المهري بحسن تصرف محمد قيصر وسرعة بديهيته، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تكريم المساهمين والمتعاونين معها، سواء من العاملين في الإدارات العامة في شرطة دبي أو الجمهور الخارجي، تقديراً لدورهم الإيجابي والفعّال في خدمة المجتمع، وحرصهم ليكونوا أفراداً فاعلين ومُبادرين، الأمر الذي يدعم عمل الشرطة ويعزز جهودها نحو ترسيخ شعور الأفراد بالأمان.

وقدم العقيد المهري، الشكر لمحمد قيصر على تعاونه وإيجابيته، في حين أعرب الأخير عن سعادته بالتكريم، وأكد أنه حافز له وللجميع بأهمية التعاون مع الأجهزة الشرطية لخدمة المجتمع وتعزيز استقراره.





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