الدوري الإسباني .. جيرونا يطارد ريال مدريد على الصدارة بنهاية الدور الأول

تقاسم فريقا ريال مدريد وجيرونا، صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" بنهاية منافسات الدور الأول للمسابقة، مع أفضلية لريال مدريد، بفضل فارق الأهداف، عن جيرونا الحصان الأسود للدوري هذا الموسم.

وشهدت مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، نجاح ثلاثي فرق المقدمة، ريال مدريد وجيرونا وبرشلونة، في تحقيق الفوز بصعوبة في مواجهاتهم الثلاث، لتحسم الترتيب إلى حد ما بنهاية هذا الدور الذي شهد الكثير من الندية والمنافسة والمطاردة بينهم على الصدارة.

ونجح جيرونا، في تخطي عقبة صعبة بالفوز على أتلتيكو مدريد (4-3)، في ملعب مونتيليفي، بفضل هدف الفوز الذي حققه في الوقت المحتسب بدل الضائع، لينهي الدور الأول وهو يتقاسم صدارة الليجا مع ريال مدريد، وبأرقام تهديفية تاريخية وقياسية.

وأنهى جيرونا، الدور الأول من الدوري الإسباني في المركز الثاني برصيد 48 نقطة، محرزاً 46 هدفا ليكون صاحب أقوى خطة هجوم في "الليجا" بينما استقبلت شباكه 24 هدفا في 19 مباراة.

وحقق ريال مدريد، فوزاً صعباً على ريال مايوركا بهدف واحد دون رد في ملعب سانتياجو برنابيو، قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة ليرفع رصيده إلى 48 نقطة، وأحرز 40 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 11 هدفاً فقط، ليكون صاحب أقوى خط دفاع في الدور الأول، وهو ما منحه الأفضلية على جيرونا.

أما برشلونة، حامل لقب الليجا، فقد حقق كذلك فوزاً صعبا على لاس بالماس بنتيجة 2-1 على ملعب "دي جران كاناريا"، بفضل هدف أحرزه وجوندوجان من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل ضائع وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1؛ وأنهى برشلونة الدور الأول في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، وله 36 هدفا بينما استقبلت شباكه 22 هدفا في 19 مباراة.

ووصف ميتشل سانشيز، مدرب جيرونا، الفوز على أتلتيكو مدريد في الوقت القاتل بانها "ليلة تاريخية"، معبراً عن فخره الشديد بالفريق؛ وقال : هدفنا الوصول إلى المنافسات الأوروبية، والذي إذا تحقق سيكون هذا بمثابة صناعة التاريخ.

أما كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، فقد اعترف أن قوة دفاع الفريق هي التي منحته صدارة الترتيب بنهاية الدور الأول للدوري، بعدما استقبلت شباكه 11 هدفا فقط؛ وقال : أصلحنا المشكلة التي عانينا منها في البداية، وضد أتلتيكو مدريد، في الجولة السادسة، أدركت أننا كنا ضعفاء في الدفاع، قوة دفاعنا تجعلني سعيدا.

وأضاف أنشيلوتي: المنافسة على الليجا مفتوحة، وجيرونا يؤدي بشكل جيد للغاية، وعلينا أن نتطلع إلى الأمام.

من جانبه طالب تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، بأن يقدر الجميع إمكانات فريقه باعتباره حامل لقب الليجا، خاصة فيما يتعلق بفوزه على لاس بالماس بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل ضائع.

وقال مدرب برشلونة: لقد انتصرنا في اللحظات الأخيرة بفضل ركلة جزاء، ولدينا فرصة للظفر بالليجا، فنحن حامل اللقب ويجب احترام ذلك.

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