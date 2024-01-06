دبي مرشحة مركزاً عالمياً للعملات المشفرة والألعاب العالمية

قال خبراء تقنيون إن صناعة الألعاب في الإمارات أحد المستفيدين الرئيسيين من الاعتماد المتزايد والواسع النطاق للعملات الرقمية، وقال محسن وقار، الرئيس التنفيذي لشركة «سينيت سيستمز» Senet System«وهي منصة ألعاب ويب 3 إن»إطلاق برنامج دبي للألعاب 2033 الشهر الماضي، هو شهادة واضحة على التقارب البصري بين التكنولوجيا والابتكار، مضيفا أنها مبادرة قد تضع دبي في نهاية المطاف كمركز رئيسي للعملات المشفرة والألعاب العالمية. وقال وقار إن «البيانات الأخيرة التي تشير إلى أن أكثر من 27 % من سكان الإمارات يشاركون بنشاط في صناعة العملات المشفرة تعكس تحولاً عميقاً في كيفية إدراك الأفراد للأصول الرقمية والمالية والتعامل معها».

وقال موقع «بريما للاستشارات» في التقرير نقلا عن «إريبيان بزنس» إن الاعتماد الواسع النطاق للعملات المشفرة في دولة الإمارات يرجع إلى القرارات الإستراتيجية التي تتخذها الدولة والتزامها بالابتكار واعتماد التكنولوجيا، مؤكدا أن الامارات «تقود العالم في دفع اعتماد العملات الرقمية على نطاق واسع خارج القطاع المالي، حيث تتشكل السياسات التنظيمية الحكومية الصديقة للصناعة بشكل منظم، ما يؤدي إلى حالات استخدام حقيقية للعملات الرقمية التي تنتشر وتتوسع بسرعة في قطاعات متنوعة بما في ذلك الاتصالات والألعاب».

وقال خبراء الصناعة في التقرير إن الشركات في الإمارات تعزز جهودها لتعزيز النمو، وتقدم المزيد والمزيد من حالات الاستخدام لجعل اعتماد العملات الرقمية أكثر شمولاً ويمكن الوصول إليها في مزيد من الصناعات دون تعطيل للأنظمة التقليدية، مستفيدة من الارتفاع الحالي في ملكية العملات المشفرة بين سكان الإمارات، والذي يقدر بـ 27 % من تعداد سكان الدولة.

وصرح بونديب رانجار، الرئيس التنفيذي لشركة Fineqia وهي شركة كندية مدرجة في البورصة تتيح للمستثمرين التعرض لمحفظة متنوعة من الفرص الاستثمارية المتعلقة بالعملات المشفرة، لـ «إريبيان بزنس» إن الاعتماد الواسع النطاق للعملات المشفرة في دولة الإمارات يمكن أن يعزى إلى القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها الدولة، وأضاف أن «هذا الالتزام بالبقاء في طليعة التقدم التكنولوجي يتماشى مع الانفتاح الاقتصادي لدولة الإمارات والسياسات الضريبية المواتية، ما يخلق بيئة مواتية للتكامل السلس للعملات المشفرة في النظام البيئي المالي».

وقال سيرجي شيليغ، كبير مسؤولي المنتجات في «إي سيم بلاس» «eSIM Plus» مزود شرائح الاتصال الافتراضية العالمي، لـ«إريبيان بزنس» إنه «مع اتخاذ اللوائح شكلًا منظمًا، وجدت العملات المشفرة أخيرًا قيمة في العديد من حالات الاستخدام الواقعي في صناعات متنوعة في الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف أن «أحد الأمثلة على ذلك هو خيار الدفع للوصول الأساسي إلى الاتصالات، وهو أمر نشهده بين قطاع كبير من المستهلكين في دول مثل الإمارات». وتابع أن الملكية واسعة النطاق للعملات المشفرة في جميع الاقتصادات الكبرى دليل على تزايد ثقة المستثمرين في البيئة التنظيمية الحالية في الإمارات. وأكد أنه رغم أن هذا الارتفاع يعد خبرا جيدا، إلا أن المسؤولية تقع على عاتق جميع أصحاب المصلحة لضمان أن يكون اعتماد العملات المشفرة أكثر شمولا، ويغطي نطاقا كاملاً من القطاعات التقليدية والناشئة.

وقال فيليب لورد، رئيس تطبيق Oobit لمدفوعات العملات المشفرة، والمؤسس المشارك لشركة Pimlico Partners في الشرق الأوسط، إن الارتفاع في عدد مالكي العملات المشفرة يؤكد الإمكانات الهائلة للعملات الرقمية. وأضاف أن «الشركات تتقدم وتتبنى نهجا يدمج فوائد العملة المشفرة و»ويب 3«دون تعطيل للنظام التقليدي، وهذا ينشئ مشهدا ماليا أكثر شمولاً ويمكن الوصول إليه، ما يسرع اعتماد العملات المشفرة على نطاق واسع ويوفر مزيدا من النمو». وأوضح أن «الفكرة الرئيسية هي تمكين الأفراد من استخدام عملاتهم المشفرة بسلاسة في المعاملات اليومية دون تغيير في النظام المألوف».

وقال بيل تشيان، رئيس مجلس إدارة شركة «سايفر كابيتال»، وهي شركة رأس مال استثماري مقرها في الإمارات وتركز على المشاريع المتعلقة بالعملات المشفرة وبلوكتشين والأصول الرقمية في جميع أنحاء العالم، إلى جانب دولة الإمارات، إن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تشهد أيضا ارتفاعًا ملحوظًا في استثمار العملات المشفرة. وأضاف تشيان لـ «أريبيان بزنس» «إن هذا مدعوم بالمشهد التنظيمي الصديق بشكل استثنائي للأصول الرقمية».

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