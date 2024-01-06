دراجون أويل توقع اتفاقية لتوسعة استثماراتها في تركمانستان

وقعت شركة دراجون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي، مذكرة تفاهم مع شركة تركمانبيت «نفط تركمانستان» وتضمنت الاتفاقية توسعة استثمارات شركة دراجون أويل في قطاع النفط والغاز التركماني الواعد، الذي يشمل ثلاثة حقول نفطية جديدة ضمن الرقعة 19.

ووقع المذكرة عن الجانب الإماراتي علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لدراجون أويل، وأغاجانوف جوفانش رئيس مصلحة الدولة «تركمان نفط» عن الجانب التركماني.

وحضر توقيع الاتفاقية كل من فخامة قربان قولي بردي محمدوف رئيس مجلس الشيوخ «أبو الأمة» ومعالي ميريدوف رشيد نائب رئيس مجلس وزير الخارجية، وأمانوف باتير أمانجليديفيتش نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان وبيجليف أشيرجولي مستشار رئيس تركمانستان لقضايا النفط والغاز وباباييف ماكسات ماميتساباروفيتش، وأغاجانوف جوفانش رئيس مصلحة الدولة «تركمان نفط» وحضر من الجانب الإماراتي كل من ومعالي سعيد محمد الطاير رئيس مجلس إدارة دراجون أويل وأحمد الحاي الهاملي سفير دولة الامارات لدى جمهورية تركمانستان وعلي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لدراجون أويل وسعيد سالم الشامسي مدير عام التسويق والاتصال الحكومي شركة دراجون أويل.

وعلى هامش التوقيع التقى القائد الوطني للشعب التركماني رئيس مجلس الشيوخ « أبو الأمة » قربان قولي بيردي محمدوف برئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل سعيد محمد الطاير، وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر واستكشاف إمكانيات النهوض بقطاع الطاقة وصناعة النفط والغاز في تركمانستان، بالنظر إلى الخبرة الواسعة والإنجازات الملحوظة لشركة دراجون أويل في هذه المجالات.

وتوجه القائد الوطني للشعب التركماني بالشكر وعظيم الامتنان إلى شركة دراجون أويل على دعمها للقطاع الصحي التركماني بالمعدات الصحة والأدوية خاصةً خلال فترة كوفيد 19، حيث قدمت الشركة نحو 19 سيارة إسعاف وثلاث عيادات مزودة بكل المعدات الطبية الموجهة لمرضى كوفيد، زيادةً على ما وفرته من عيادات متكاملة في حقول الشركة لخدمة العاملين بها.

من جانبه قال علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل ، «أن توقيع مذكرة التفاهم مع تركمانستان يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة لدى حكومة تركمانستان، التي يعود تاريخ وجودها في هذا البلد المضياف إلى أكثر من 20 سنة مضت».

وأضاف الجروان، «الشركة تتجه إلى توسيع الاستثمار في 3 حقول نفطية بهدف رفع وزيادة الإنتاج في المستقبل القريب، فتركمانستان دولة نفطية مهمة جداً وتتوفر على قدرات كبيرة من النفط والغاز ونحن نسعى إلى تعزيز تواجدنا هناك من خلال الاستثمارات الجديدة التي ستنعكس بالإيجاب على الطرفين من ناحية تعزيز مداخيل الدولة من الإيرادات وخلق وظائف عمل جديدة خاصةً وأن الشركة تحصي أكثر من 2000 موظف في تركمانستان لوحدها».

وفي تطرقه إلى الاتفاقية أوضح الجروان، أن المذكرة ستمكن الشركة من نقل التكنولوجيا والتقنية الحديثة في قطاع النفط مع القيام بالاستثمار الفني والمالي لتنمية الحقول المشمولة بالمذكرة، لافتاً إلى أن المذكرة ما هي إلا باكورة العلاقات الممتازة التي جمعتنا مع تركمانستان.

وبين الجروان، أن الرقعة 19 تتضمن الحقول الثلاث الجديدة قريبة من حقل تشيلكن التي نشغل فيها الامتياز، حيث أجرينا المسح الزلزالي وبلغت تكلفته 35 مليون دولار، وبينت نتائج التحليل الذي قمنا به أن الرقعة 19 واعدة»، مضيفاً « الخطط التوسعية لنا في تركمانستان تقع في منطقة قريبة من حقل تشيلكن وهي منطقة واعدة ونعرفها جيداً».

وأشار، إلى أن المرحلة المقبلة بعد توقيع اتفاقية حسن النوايا وهي حفر بئرين إلى ثلاثة آبار أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة تطوير الانتاج عند استشكاف النفط.

وتشارك شركة دراجون أويل، التعاون في مجال النفط والغاز مع تركمانستان على أساس اتفاقية تقاسم الإنتاج منذ عام 2000. وينصب تركيزها الأساسي على استخراج الموارد الهيدروكربونية في بحر قزوين، في منطقة تشيليكين التعاقدية.

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