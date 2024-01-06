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محكمة إيطالية تبرئ الأسطورة مارادونا من التهرب الضريبي

1/6/2024 7:24:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


برأت المحكمة العليا الإيطالية، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا من تهم التهرب الضريبي لتنهي بذلك معركة قانونية استمرت 30 عاما بين نجم نابولي سابقا وسلطات الضرائب.

وتم اتهام مارادونا باستخدام شركات بالوكالة في ليختنشتاين لتفادي دفع الضرائب عند تلقي مدفوعات بين عامي 1985 و1990 من نادي نابولي مقابل حقوق صوره الشخصية.

وقال محاميه أنجيلو بيساني لوكالة "رويترز": "انتهى الأمر ويمكنني أن أقول بوضوح ودون خوف من الوقوع في تناقض إن مارادونا لم يكن أبدا متهربا من الضرائب".

وأظهرت وثيقة للمحكمة أن محكمة النقض في روما ألغت حكما صدر عام 2018، وذلك في منتصف ديسمبر.

يأتي الحكم بعد 3 سنوات تقريبا من وفاة مارادونا في نوفمبر 2020، إثر نوبة قلبية.

وبدأت التحقيقات في مدفوعات الضرائب للأسطورة مارادونا في مطلع التسعينات من القرن الماضي، وأسفرت عن اتهامات بقيمة 37 مليون يورو (40.38 مليون دولار) ومصادرة بعض متعلقات اللاعب خلال زياراته لإيطاليا.

وقال بيساني إن الحكم النهائي: "ينصف المشجعين وقيم الرياضة ولكن ينصف في المقام الأول ذكرى مارادونا".

وأتم محامي مارادونا: "الورثة الآن لديهم الحق القانوني في المطالبة بالتعويضات. آمل أن يستخدموها تخليدا لذكرى والدهم".

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