قمة المليار متابع تجمع في دبي ثلاثة من مشاهير الألعاب الإلكترونية بالعالم

يتعرف الجمهور العالمي ، في "قمة المليار متابع"، التي تستضيف دبي نسختها الثانية يومي 10 و11 يناير الجاري، على أسرار ثلاثة من مشاهير عالم الألعاب الإلكترونية، الذين استخدموا مهاراتهم لخلق عوالم افتراضية أحبها الملايين، جاذبين أكثر من 188 مليون متابع إلى حساباتهم، حيث أصبحوا روَّاداً في عالم يتخذ من الألعاب الإلكترونية مسرحاً للإبداع والثراء.

و المشاهير الثلاثة هم جيرمان جارمينديا، وأوجوال تشوراسيا، وميث بات، الذين سيشاركون في قمة المليار متابع، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، والتي تسلط الضوء على دور صنّاع محتوى الألعاب الرقمية في تشكيل ثقافة الإعلام الجديد، وتحفيز الشباب على اكتشاف إمكانياتهم الإبداعية في هذا المجال، لتحويل الهوايات اليومية إلى عالم من الإبداع والتأثير. كما توفر القمة فرصة فريدة للتواصل مع هؤلاء المشاهير، والاستفادة من خبراتهم ونصائحهم، والاستمتاع بعروضهم الباهرة.

فنان متعدد المواهب.

يحظى محترف الألعاب الإلكترونية، التشيلي جيرمان جارمينديا، بمتابعة أكثر من 121 مليون ، حيث تمكن من تحويل حياتهم اليومية إلى مسرحٍ فنيٍ يعج بالمرح أثناء ممارسته ألعابه الإلكترونية. ويعتبر جارمينديا فناناً متعدد المواهب، يمتلك عدداً من أنجح القنوات عالمياً، ويترقب جمهور "قمة المليار متابع"، ما سيقدمه هذا النجم، الذي أصبح من أعلام المؤثرين العالميين في عصر الإعلام الجديد.

قصص ملهمة.

من أرض الأساطير والحكايات، الهند، جاء أوجوال تشوراسيا، صاحب قناة "تكنو جيمرز"، الذي نسج من الألعاب الإلكترونية عالماً مليئاً بالإثارة والمغامرة. وبصفته أحد أبرز وجوه الـ"جيمينج" في الهند، يستعد تشوراسيا لإبهار الجماهير في "قمة المليار متابع 2024"، حيث يحتفي بمتابعيه البالغ عددهم أكثر من 50 مليوناً. بدأ "تكنو جيمرز" رحلته في عالم الألعاب الإلكترونية في منتصف 2010، ولم يلبث أن أصبح محط أنظار الجماهير، الذين يتطلعون بحماس لمشاهدة "تكنو جيمرز" وهو يروي قصص إلهامه في عالم الألعاب الإلكترونية.

"سينما" حية.

تمثل مشاهدة الهندي ميث بات أكثر من متابعة يوتيوبر يلعب ألعاباً إلكترونية، إذ يمكن وصفها بمشاهدة فيلم سينمائي حافل بالأكشن والرعب والمغامرات، بسبب أسلوبه المثير الذي جذب لقناته أكثر من 17.6 مليون متابع، حيث ينقل المشاهدين إلى عوالم مليئة بالتشويق والحماس، وكأنهم جزء من القصة نفسها. لا يعتبر بات مجرد يوتيوبر، بل هو راوي قصص يتقن فن إضفاء الحياة على الألعاب الرقمية، مما يجعل كل فيديو ينتجه تحفة فنية بحد ذاتها.

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