صحة غزة: نجحنا في تشغيل غرف عمليات بمستشفى الشفاء

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-قالت وزارة الصحة بغزة إنها نجحت في تشغيل عدد من غرف العمليات بمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وقبل أيام، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها نجحت في تزويد مستشفى الشفاء بالوقود لمواصلة تقديم الخدمات الصحية الأساسية، ومستلزمات طبية وأدوية.

وكانت قوات الاحتلال احتلت مستشفى الشفاء واعتقلت مديره وعدد من الأطباء والمصابين، ثم دمرت أجزاء واسعة منه، بدعوى استخدام حركة حماس للمستشفى كمركز لإدارة عملياتها العسكرية.