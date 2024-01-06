صحة غزة: نجحنا في تشغيل غرف عمليات بمستشفى الشفاء

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-قالت وزارة الصحة بغزة إنها نجحت في تشغيل عدد من غرف العمليات بمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.
وقبل أيام، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها نجحت في تزويد مستشفى الشفاء بالوقود لمواصلة تقديم الخدمات الصحية الأساسية، ومستلزمات طبية وأدوية.
وكانت قوات الاحتلال احتلت مستشفى الشفاء واعتقلت مديره وعدد من الأطباء والمصابين، ثم دمرت أجزاء واسعة منه، بدعوى استخدام حركة حماس للمستشفى كمركز لإدارة عملياتها العسكرية.
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