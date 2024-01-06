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صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى 22,722 شهيدا و58 ألف إصابة

1/6/2024 7:14:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى“22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 مصابا”.

وقالت الوزارة في بيان إن“قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 122 شهيدا و256 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضافت:“ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

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