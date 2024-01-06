صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى 22,722 شهيدا و58 ألف إصابة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى“22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 مصابا”.
وقالت الوزارة في بيان إن“قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 122 شهيدا و256 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.
وأضافت:“ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.
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