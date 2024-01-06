روسيا تعتزم إنتاج أكثر من 32 ألف طائرة مسيرة سنويا بحلول 2030

MENAFN - Palestine News Network ) موسكو/PNN-نقلت وكالة تاس للأنباء عن أندريه بيلوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي القول، اليوم السبت، إن روسيا تعتزم إنتاج أكثر من 32 ألف طائرة مسيرة سنويا بحلول عام 2030، كما تخطط لأن يمثل الإنتاج المحلي 70 بالمئة من السوق.

واستخدمت موسكو وكييف الطائرات المسيرة على نطاق واسع منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، ويعمل الجانبان على زيادة الإنتاج العسكري بشكل كبير مع استمرار الحرب.

وقال بيلوسوف لوكالة تاس“من المخطط أن يصل حجم الإنتاج السنوي للمركبات الجوية غير المأهولة، باستثناء المسيرات التعليمية، إلى 32500 وحدة... هذا يزيد بثلاثة أمثال تقريبا عن أحجام الإنتاج الحالية”.

وأضاف“في الوقت نفسه، من المخطط أن تكون حصة الطائرات الروسية المسيرة 70 بالمئة من سوق هذا النوع من المسيرات”.

وتستخدم موسكو طائرات شاهد المسيرة إيرانية الصنع بشكل متكرر في هجمات جوية على البنية التحتية الأوكرانية بما يتجاوز بكثير الخطوط الأمامية للحرب في شرق وجنوب البلاد. وتُنتج تلك المسيرات بتكلفة منخفضة وهي معروفة في أوكرانيا بمحركاتها عالية الصوت التي تعمل بالبنزين.

وقال بيلوسوف إن روسيا ستمول مشروع الطائرات المسيرة الوطني بمبلغ 696 مليار روبل (7.66 مليار دولار) بحلول عام 2030، وستنشر المزيد من التفاصيل هذا الشهر.

وأعلنت أوكرانيا في ديسمبر كانون الأول أنها تخطط لإنتاج أكثر من 11 ألف طائرة مسيرة هجومية متوسطة وبعيدة المدى في عام 2024.

رويترز.