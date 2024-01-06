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ميقاتي: أي تصعيد بجنوب لبنان سيقود المنطقة لانفجار شامل

1/6/2024 7:14:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN-قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن أي تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة إلى انفجار شامل.

وأضاف ميقاتي خلال لقائه مسؤولَ السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن "التزام لبنان بتطبيق القرار الأممي رقم 1701 يستوجب وقف انتهاكات إسرائيل لسيادتنا وانسحابها من أراضينا المحتلة"، وفق قوله.


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