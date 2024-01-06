كتائب القسام : فجرنا عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية شرق خان يونس

MENAFN - Al Wakeel News)قالت كتائب القسام إنها فجرت عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية داخل مبنى في خزاعة شرق خان يونس وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح

هذا وأعلنت كتائب القسام أنها تمكنت من الإطباق على قوة صهيونية راجلة مكونة من 9 جنود ظهر أمس الجمعة .وأضافت في بيان لها "تم حصار القوة والاشتباك معها في أحد الطرقات في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس وتم إيقاعهم بين قتيل وجريح وبعدها حضر الطيران المروحي لنقل القتلى والمصابين."