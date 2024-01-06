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محلل: الفدرالي الأميركي قد يرفع الفائدة مرة إضافية بالربع الأول

1/6/2024 7:13:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مؤسس مجموعة Veritas Financial غريغوري برانش إن معدلات الفائدة الأميركية قد تواصل الارتفاع إذا التزم الفدرالي الأميركي بإبطاء سوق العمل.


وعلى الرغم من تباطؤ معدل التضخم باستمرار منذ النصف الثاني من 2023، أشار الفدرالي الأميركي إلى أنه لم يفعل ما يكفي لإعلان استكمال مهمته.


فيما كشف تقرير الوظائف الأميركية أمس الجمعة إضافة الاقتصاد وظائف بأكثر من التوقعات في كانون الأول عند 216 ألفاً، وهو مستوى يتجاوز توقعات المحللين عند 168 ألفاً.


أما عن إجمالي العام الماضي، أضاف الاقتصاد الأميركي 2.7 مليون وظيفة بمتوسط شهري 225 ألفاً، وهو ما يعد انخفاضاً من مستويات 4.8 مليون في 2022.


وفي مقابلة مع CNBC، قال برانش إنه في الوقت الذي قرر فيه السوق أن كل شيء انتهى (يشير إلى دورة التشديد النقدي)، فإني أواصل القول إن الأمر الأكثر احتمالاً هو أننا سنشهد عملية رفع وليس خفض للفائدة في الربع الأول.


وتشير توقعات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي حالياً إلى أن فرصة خفض الفدرالي للفائدة في آذار المقبل وصلت إلى 65%.


وعلى الرغم من إقرار برانش بأن توقعاته أخطأت الهدف في 2023، أشار إلى أن الأسواق أصبحت واثقة للغاية من أن الاقتصاد يتباطأ بما يكفي للفدرالي حتى يغير مساره.


وأشار مؤسس Veritas Financial إلى أن المستثمرين يتجاهلون المحفزات السلبية التي تتعارض مع آمال خفض الفائدة مثل طلبات إعانة البطالة المنخفضة، واستمرار الخطاب المتشدد من جانب الفدرالي الأميركي.

CNBC

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