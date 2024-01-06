الاحتلال يعتقل شابين من يعبد على حاجز عسكري جنوب جنين
التاريخ
1/6/2024 7:13:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين من بلدة يعبد على حاجز عسكري جنوب جنين.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد حازم بعجاوي، وبهاء طالب بعجاوي، من بلدة يعبد، أثناء مرورهما على حاجز عسكري في منطقة وادي دعوق بالقرب من بلدة عرابة .
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