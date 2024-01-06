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الاحتلال يعتقل شابين من يعبد على حاجز عسكري جنوب جنين

1/6/2024 7:13:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين من بلدة يعبد على حاجز عسكري جنوب جنين.


وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد حازم بعجاوي، وبهاء طالب بعجاوي، من بلدة يعبد، أثناء مرورهما على حاجز عسكري في منطقة وادي دعوق بالقرب من بلدة عرابة .


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