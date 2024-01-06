ميقاتي: أي تصعيد بجنوب لبنان سيقود المنطقة لانفجار شامل

ميقاتي: أي تصعيد بجنوب لبنان سيقود المنطقة لانفجار شامل
التاريخ
1/6/2024 7:13:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن أي تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة إلى انفجار شامل.
وأضاف ميقاتي خلال لقائه مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، التزام لبنان بتطبيق القرار الأممي رقم 1701 يستوجب وقف انتهاكات إسرائيل لسيادتنا وانسحابها من أراضينا المحتلة.
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