ورشة عمل تناقش تعزيز الأمن السيبراني في قطاع الطاقة والمعادن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة حرص الهيئة على تعزيز منظومة الأمن السيبراني في القطاعات التي تنظم الهيئة عملها والتي تشمل الكهرباء والطاقة المتجددة والنفط والغاز الطبيعي والعمل الإشعاعي والنووي بالإضافة إلى المصادر الطبيعية وبالتنسيق والشراكة مع القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك عقب ورشة العمل المنظمة بالشراكة بين الهيئة والمركز الوطني للأمن السيبراني بعنوان "البرنامج الوطني لحماية البنى التحتية الحرجة في قطاع الطاقة والمعادن" المنعقدة في الهيئة يوم الأربعاء الماضي بمشاركة المدراء العامين في الشركات العاملة في قطاع الطاقة والمعادن الخاضعة لرقابة الهيئة والتي تعد ضمن القطاعات الحيوية الحرجة.

وبين المهندس السعايدة في الكلمة الافتتاحية للورشة أن بناء منظومة فعّالة للأمن السيبراني أصبح ضرورة ملحّة للشركات عبر مختلف القطاعات على المستوى الـوطني بشكل عام وعلى مستوى قطاع الطاقة والمعادن بشكل خاص للحمايـة مـن تهديدات الفضاء السيبراني لأنظمة البنى التحتيـة الوطنية الهامة، والتي تتطلب درجة عالية من التقدم الرقمي والأتمتة والترابط الإلكتروني مما جعل منها عُرضة للهجمات السيبرانية مع زيادة التطور التقني والتحولات الرقمية التي يشهدها العالم.

وأضاف المهندس السعايدة، ايمانا من الهيئة بأهمية تعزيز الأمن السيبراني نسعى لتقديم الدعم في مجال تدريب وتوعية العاملين في القطاع وإكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة للحد من المخاطر والتهديدات وفق المعايير العالمية والممارسات الفضلى لجعل الأردن مركز إبداع وتميز إقليمي ودولي في هذا المجال.

من جانبه، أشار رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة بأن المركز يعمل على وضع خطة عمل مشتركة مع الهيئة والمؤسسات المعنية في قطاع الطاقة والمعادن لرفع مستوى الأمن السيبراني في القطاع، لافتاً بأن الخطة تتضمن عدة مبادرات تشمل عمليات تقييم أمني للجهات العاملة في القطاع ومساعدتها في تعزيز وبناء قدراتها بهدف التصدي لأي تهديدات سيبرانية محتملة، بالإضافة إلى تطوير عمليات الحماية والمراقبة للشبكات الحيوية ضمن القطاع لضمان الاستجابة المبكرة للحوادث السيبرانية والحد من تأثيرها في حال حدوثه، وبأنه سيتم متابعة كافة الأفكار والأسئلة النقاشية التي تم طرحها خلال الورشة لتحديد الفجوات الحالية والتعرف على أبرز التهديدات السيبرانية ومكامن القوة والضعف للمساهمة في بناء خارطة طريق مستقبلية لرفع مستوى الأمن السيبراني في القطاع.

وتأتي هذه الورشة، في إطار مبادرة رفع مستوى الأمن السيبراني في قطاع الطاقة والمعادن ومد جسور التعاون والحوار وتبادل الخبرات مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، فضلا عن توحيد الجهود من أجل تحقيق التكامل والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لتمكينها من استخدام أحدث أطر ومنهجيات الأمن السيبراني العالمية، وإتاحة المجال لمناقشة الأفكار والمقترحات وإيجاد فضاء سيبراني أردني آمن وموثوق.