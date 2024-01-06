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كتائب القسام: استهدفنا دبابتين ميركافا في مخيم البريج

1/6/2024 7:13:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت كتائب القسام إنها فجرت دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة شواظ، واستهدفت دبابة أخرى بقذيفة "الياسين 105" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وافاد مراسل الجزيرة إن اشتباكات عنيفة تدور منذ ساعات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف.

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