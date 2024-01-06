كتائب القسام: استهدفنا دبابتين ميركافا في مخيم البريج

كتائب القسام: استهدفنا دبابتين ميركافا في مخيم البريج
التاريخ
1/6/2024 7:13:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت كتائب القسام إنها فجرت دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة شواظ، واستهدفت دبابة أخرى بقذيفة "الياسين 105" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وافاد مراسل الجزيرة إن اشتباكات عنيفة تدور منذ ساعات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف.
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