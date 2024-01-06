النائب العام الإماراتي يحيل 84 متهما إلى محكمة أمن الدولة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحال النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي 84 متهما إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة، بتهمة "تشكيل تنظيم سري بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب".وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن المتهمين أخفوا "هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة".



وأضافت أنه "بناء على معلومات وتحريات كافية، أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم".



وتابعت أنه "بعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي ما زالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع".

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