الاحتلال يقصف بيت لاهيا شمال قطاع غزة
التاريخ
1/6/2024 7:13:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدف قصف جوي ومدفعي إسرائيلي منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.
بدورها، أكدت وسائل إعلام فلسطينية نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى كمال عدوان جراء قصف الاحتلال منزل لعائلة لبّد في بيت لاهيا.
MENAFN06012024000208011052ID1107690595
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.