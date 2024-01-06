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الاحتلال يقصف بيت لاهيا شمال قطاع غزة

1/6/2024 7:13:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدف قصف جوي ومدفعي إسرائيلي منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.


بدورها، أكدت وسائل إعلام فلسطينية نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى كمال عدوان جراء قصف الاحتلال منزل لعائلة لبّد في بيت لاهيا.


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