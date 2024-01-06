Saturday, 06 January 2024 04:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بينهم 10 آلاف طفل ..29722 شهيدا ومفقودا في غزة

1/6/2024 7:13:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأن 29 ألف و722 شهيدا ومفقودا منذ بدء العدوان على القطاع منهم 10 آلاف طفل و7 آلاف امرأة.


واضاف ان قوات الاحتلال ارتكبت 1903 مجزرة بحق المدنيين في قطاع غزة واخرج 30 مستشفى في القطاع عن الخدمة.

وتابع بان جيش الاحتلال دمر 69 ألف وحدة سكنية كليا و290 ألف وحدة جزئيا.

MENAFN06012024000208011052ID1107690594

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث