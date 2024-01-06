بينهم 10 آلاف طفل ..29722 شهيدا ومفقودا في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
افاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأن 29 ألف و722 شهيدا ومفقودا منذ بدء العدوان على القطاع منهم 10 آلاف طفل و7 آلاف امرأة.
واضاف ان قوات الاحتلال ارتكبت 1903 مجزرة بحق المدنيين في قطاع غزة واخرج 30 مستشفى في القطاع عن الخدمة.
وتابع بان جيش الاحتلال دمر 69 ألف وحدة سكنية كليا و290 ألف وحدة جزئيا.
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